Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ đưa 160 người dân về Đồng Tháp

Ngày 9/10, BR-VT tiếp tục tổ chức 7 chuyến xe xuất phát từ Bến xe Bà Rịa đưa 160 người dân tạm trú trên địa bàn tỉnh về quê tại tỉnh Đồng Tháp.

Nhân viên Tập đoàn Xe khách Phương Trang hỗ trợ người dân vận chuyển hành lý .

Tập đoàn Xe khách Phương Trang đã hỗ trợ miễn phí những chuyến xe này. Xe máy, tư trang của người dân được vận chuyển bằng 3 xe tải loại 10 tấn. Nhưng người này đều có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ, tuân thủ mang khẩu trang trên suốt hành trình.

Tỉnh đã hỗ trợ ăn trưa và nước uống dọc đường cho bà con. Đoàn xe được lực lượng CSGT tỉnh mở đường hộ tống nhằm bảo đảm lộ trình thông suốt, an toàn.

Ông Nguyễn Văn Nơi (HKTT tại tỉnh Đồng Tháp) vui mừng được trở về quê.

Đại diện Sở LĐ-TBXH tỉnh cho biết, danh sách đăng ký về Đồng Tháp lúc đầu là 229 người, tuy nhiên sau đó nhiều người đã đổi ý, ở lại BR-VT để tiếp tục đi làm.

“Nguyện vọng trở về quê là nhu cầu chính đáng của người dân. BR-VT luôn lắng nghe và tạo mọi điều kiện để bà con thực hiện mong muốn của mình. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế-xã hội đang khởi động lại theo lộ trình mở cửa của Chính phủ, BR-VT. Do đó, tỉnh mong muốn bà con cân nhắc ở lại cùng tham gia lao động, có thu nhập ổn định cuộc sống, góp phần phát triển cùng BR-VT”, bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH chia sẻ.

Trước đó trong ngày 23/9 và các ngày 1, 3 và 6/10, BR-VT đã tổ chức hơn 40 chuyến xe đưa gần 1.000 người dân có hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Phú Yên trở về quê an toàn. Trong những ngày tới, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng tổ chức các đoàn xe đưa người dân trở về quê theo nguyện vọng.

Tin, ảnh: HẢI KHÔI - ĐĂNG KHOA