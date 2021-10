Tổ chức đưa, đón công dân về quê chu đáo, chặt chẽ, an toàn

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn phương án đưa đón công dân BR-VT đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có nhu cầu cấp thiết trở về quê và ngược lại, diễn ra sáng 2/10.

Tham dự cuộc họp có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bàn về các giải pháp đưa đón công nhân đi về trên địa bàn tỉnh.

HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐĂNG KÝ TRỞ VỀ QUÊ

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc, ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết, hiện nhu cầu người dân BR-VT ở TP.Hồ Chí Minh đăng ký trở về qua website: http://quehuong.baria-vungtau.gov.vn khá cao. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã thống nhất chủ trương đón người dân BR-VT đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương theo nguyện vọng. Trong số hơn 4.000 người đăng ký, địa phương đã xét duyệt cho hơn 2.000 người đủ điều kiện. Riêng tháng 9/2021, tỉnh đã tổ chức được 2 đợt với 199 người được về quê. Hiện nay nhu cầu người dân về vẫn còn rất cao. Do đó, Sở GT-VT cũng đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện đưa đón công dân về theo nguyện vọng.

Bên cạnh đó, nhu cầu công dân các địa phương đang sinh sống và làm việc tại BR-VT muốn trở về quê cũng khá cao. Thông tin tại cuộc họp, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH ho biết, đã có 2.738 người đăng ký trở về các tỉnh, thành trong cả nước. Sở LĐTB&XH đã liên hệ với các địa phương tạo điều kiện để đưa công dân từ BR-VT về quê. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch tiếp nhận 63 công dân tỉnh này trở về. Tuy nhiên, một số tỉnh miền Tây rất khó khăn, không đáp ứng được khu cách ly nên chưa thể đón công dân về. “Hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất giữa các địa phương về việc tiếp nhận thông tin đăng ký về quê của công dân. Trong những ngày gần đây, đã xuất hiện tình trạng một số trường hợp người dân tự ý di chuyển ra khỏi tỉnh khi chưa được sự thống nhất của địa phương nơi đến và buộc phải quay về nơi cư trú, dẫn đến nguy cơ không bảo đảm sức khỏe cũng như an toàn trong công tác phòng chống dịch. Do đó, cần thống nhất việc hướng dẫn đăng ký cho các trường hợp về quê”, ông Khánh nêu ý kiến.

Công dân tỉnh Phú Yên được hai tỉnh phối hợp đưa về quê trong ngày 28/9 vừa qua.

Theo lãnh đạo các địa phương, đa số công dân xin về các tỉnh trong đợt này là lao động tự do, bị mất việc làm và thu nhập, cuộc sống khó khăn, một số trường hợp khác là phụ nữ mang thai, người chữa bệnh nan y... Tuy nhiên do chưa có quy định cụ thể nên dẫn đến tình trạng một số người dân tự phát về quê, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công tác phòng, chống dịch. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã đến từng khu nhà trọ để thuyết phục, vận động người dân ở lại. Đồng thời, TP. Vũng Tàu cũng rất quan tâm chăm lo an sinh cho người dân gặp khó khăn. “Tuy nhiên, việc thuyết phục không thể kéo dài. Do đó, tỉnh cần sớm thống nhất phương án để đáp ứng nhu cầu về quê cho người dân theo nguyện vọng”, ông Thảnh đề xuất.

BẢO ĐẢM AN TOÀN SỨC KHỎE, PHÒNG DỊCH

Nhận định thời gian qua công tác quản lý người dân rời khỏi địa phương chưa chặt chẽ, một số người dân chưa tiếp cận được gói an sinh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các địa phương cần quan tâm chăm lo, không để người dân gặp khó khăn. Ngoài hỗ trợ các đối tượng thuộc Nghị quyết 68, các địa phương nhanh chóng trao gói an sinh của tỉnh, giúp người dân yên tâm ở lại. Khi người dân có nhu cầu về quê, cần gặp họ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương của tỉnh.

Những công dân Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tiên được tỉnh đưa đón về là các thai phụ trên địa bàn huyện Châu Đức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhu cầu trở về quê là chính đáng và tỉnh phải tạo điều kiện cho người dân theo nguyện vọng. Tuy nhiên, công tác phòng dịch COVID-19, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân phải được quan tâm hàng đầu. Do đó, việc tổ chức đưa, đón công dân về quê phải thực hiện chu đáo, chặt chẽ, an toàn. Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của tỉnh. Không để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn. “Sở GT-VT cần khẩn trương triển khai trên tinh thần đảm bảo cơ sở cách ly để đón công dân BR-VT trở về. Đối với việc đưa người từ BR-VT về các địa phương, Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các địa phương để chốt lại phương án, cách thức trên nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất cho người dân”, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

