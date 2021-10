Quản chặt người ra vào tại các chốt kiểm dịch

Chiều tối 8/10, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, đánh giá các đối tượng, vùng, điểm nguy cơ cao khiến dịch bệnh dễ xâm nhập và lây lan khi “mở cửa” các hoạt động kinh tế, xã hội; từ đó đề ra những giải pháp để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh.

Nguồn lây chủ yếu từ ngoại tỉnh

Theo đánh giá của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh (TTCH), tình hình dịch bệnh tại BR-VT cơ bản được kiểm soát, số ca mắc có xu hướng giảm dần. Số ca F0 ghi nhận mới trong ngày là 7 ca (giảm 5 ca so với ngày 7/10), trong đó có 5 ca trong khu cách ly và 2 ca ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, các ca ngoài cộng đồng đều có nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh, nguy cơ có thể khiến dịch bùng phát trở lại nếu không kịp thời khống chế, kiểm soát hiệu quả.

TTCH tỉnh đề xuất tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Trong đó, các giải pháp cần tập trung thực hiện gồm: Tăng cường kiểm soát người ra, vào tại các chốt kiểm dịch; trực phòng, chống dịch 24/24; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; tập trung tuyên truyền 3 nhiệm vụ chính yếu là “Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân” và 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Về công tác tiêm vắc xin, tính đến nay, Bộ Y tế đã phân bổ cho BR-VT 14 đợt với tổng số 1.261.040/1.563.924 liều, đạt 80,63%; còn lại 302.884 liều chưa phân bổ. Trong đó, số vắc xin tỉnh đã nhận và phân bổ cho các đơn vị, địa phương (qua 14 đợt) là 757.886 liều. Các đơn vị, địa phương đã tiêm vắc xin đợt 14 từ ngày 3/10, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/10.

Về việc giải quyết cho người dân đi từ tỉnh BR-VT về các tỉnh, thành khác, đến nay có khoảng 2.627 trường hợp có nguyện vọng. UBND tỉnh đã giao Sở LĐTBXH rà soát, tham mưu và giải quyết theo quy định trên cơ sở có sự thống nhất giữa tỉnh BR-VT (nơi đi) và các tỉnh, thành liên quan (nơi đến). Đến ngày 8/10, tỉnh đã giải quyết cho 496 trường hợp từ tỉnh BR-VT về các địa phương bạn. Người dân từ các tỉnh, thành khác có nguyện vọng về tỉnh BR-VT sẽ được xem xét, giải quyết theo quy định trên cơ sở có sự thống nhất giữa 2 địa phương.

Càng “mở cửa” càng cần tăng cường kiểm soát

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, đánh giá các đối tượng, vùng, điểm nguy cơ cao khiến dịch bệnh dễ xâm nhập và lây lan khi “mở cửa” các hoạt động kinh tế, xã hội. Trong đó, tập trung vào các đối tượng nguy cơ gồm: tài xế, phụ xe, công nhân, lao động ngoại tỉnh; các điểm nguy cơ như: khu công nghiệp, khu nhà trọ, công trình xây dựng, cảng… Lãnh đạo các địa phương bày tỏ lo ngại tình trạng “lách” chốt kiểm soát để vào địa phương, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, khi “mở cửa” khôi phục lại các hoạt động kinh tế, người dân được nới lỏng hơn các hoạt động thì cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt hơn việc ra vào ở các chốt kiểm dịch. TP. Vũng Tàu đang thực hiện phương án phân luồng các loại xe chở hàng, xe tải để kiểm soát chặt chẽ hơn các đối tượng nguy cơ cao là tài xế, phụ xe.

Ngoài ra, lãnh đạo các địa phương cũng đề nghị tăng cường tổ chức xét nghiệm sàng lọc không chỉ ở các vùng, điểm đang có dịch bệnh, mà mở rộng xét nghiệm sàng lọc kể cả ở những “vùng vàng”, “vùng xanh” được xác định có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, lực lượng tại các chốt đã kiểm soát chặt chẽ tất cả người trên các phương tiện; đồng thời, phối hợp với các địa phương quản lý phương tiện và người từ tỉnh ngoài về các địa phương qua các chốt. Tuy nhiên, nếu chỉ kiểm soát qua giấy thông hành thì vẫn có thể lọt ca bệnh vào địa bàn. Do đó, Công an tỉnh đề xuất cần tăng cường xét nghiệm sàng lọc đối với những đối tượng này để phòng ngừa nguy cơ.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Yến đề nghị các sở, ngành, địa phương cần có biện pháp quản lý hiệu quả các đối tượng, điểm nguy cơ cao. Ban Quản lý các KCN cần nắm chặt từng DN, phối hợp để quản lý chặt chẽ tài xế, phụ xe chở hàng ra vào KCN; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn DN thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch.

Đối với công tác kiểm soát dịch tại các chốt cần phải tăng cường hơn nữa, không chỉ ở các chốt quốc lộ nơi giáp ranh các tỉnh, thành khác mà còn cả các chốt giữa các huyện, thị, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương có kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tốt các điểm tiêm vắc xin. Công tác tiêm vắc xin phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tập trung làm dứt điểm trong vòng 6 ngày phải tiêm hết số lượng vắc xin vừa được phân bổ trong đợt này là 500 ngàn liều.

Về công tác lấy mẫu, các địa phương phải đánh giá đúng, chính xác các yếu tố dịch tễ trên địa bàn để tổ chức lấy mẫu có trọng tâm, trọng điểm, không làm tràn lan, gây lãng phí nhân, vật lực.

MINH THIÊN