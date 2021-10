100% học sinh Bà Rịa đã có thiết bị học trực tuyến

Với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự đồng hành của các nhà hảo tâm và phụ huynh HS, TP. Bà Rịa là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh “cán đích” 100% HS có thiết bị học trực tuyến.

Ông Đặng Minh Thông (bìa trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao điện thoại thông minh cho đại diện nhà trường trên địa bàn TP.Bà Rịa để chuyển tới HS.

Nỗ lực lớn của toàn xã hội

Hơn 3 tháng giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, hàng ngàn gia đình trên địa bàn TP.Bà Rịa rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chật vật lo từng bữa ăn, nhiều gia đình dù rất cố gắng nhưng vẫn không có khả năng mua sắm thiết bị cho con học trực tuyến. Một cuộc khảo sát của ngành giáo dục khi năm học mới cận kề cho thấy, toàn thành phố có hơn 2.000 HS thiếu thiết bị. “Làm sao có đủ thiết bị hỗ trợ việc học cho các em một cách nhanh nhất?” là câu hỏi khiến lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục địa phương trăn trở.

Bà Trần Thị Phương Hiền, Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Bà Rịa cho hay: “Đứng trước thực tế ấy, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chủ động vận động phụ huynh cố gắng trang bị thiết bị thông minh như máy tính, điện thoại để bảo đảm việc học cho con em mình. Tiếp đó, các trường đã nỗ lực vận động được 31 máy và hơn 600 triệu đồng tiền mặt, đồng thời trích Quỹ khuyến học của các trường để mua thêm 143 máy hỗ trợ cho các em. Với sự nỗ lực ấy, số lượng HS thiếu thiết bị đã giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn gần 800 HS thực sự khó khăn của 2 cấp TH và THCS trên địa bàn thành phố phải đối diện với nguy cơ không thể tham gia học tập trực tuyến vì không có thiết bị”.

Gia đình HS Nguyễn Đình Đức Lâm (lớp 4, Trường TH Lê Thành Duy) nhận điện thoại thông minh phục vụ cho việc học trực tuyến.

Quyết tâm không để các em bị bỏ lại phía sau, lãnh đạo TP.Bà Rịa đã nhanh chóng kết nối, huy động nguồn lực, vận động nhà tài trợ hỗ trợ hàng trăm bộ thiết bị học trực tuyến cho HS. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những món quà nghĩa tình là 100 máy tính bảng và 90 bộ thiết bị gồm điện thoại thông minh và sim 4G do cá nhân Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đóng góp và trực tiếp vận động tài trợ đã được chuyển cho Phòng GD-ĐT để hỗ trợ kịp thời cho HS khó khăn của các trường THCS địa bàn.

Tiếp đó, khi HS TH bắt đầu học trực tuyến, lãnh đạo TP. Bà Rịa lại tiếp tục vận động, trao tặng 145 bộ thiết bị thông minh cho HS TH. Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa chia sẻ: “Trong năm học đặc biệt này, mong muốn lớn nhất của bản thân tôi và các nhà hảo tâm là mọi HS trên địa bàn thành phố đều được tham gia học tập một cách ổn định, không để em nào vì điều kiện khó khăn mà việc học bị gián đoạn”.

Không dừng lại ở đó, với mong muốn mọi sự chăm lo đến với HS và người dân một cách nhanh và đầy đủ nhất, từ ngày 25/8 đến ngày 9/10, lãnh đạo TP.Bà Rịa đã dành các ngày thứ Bảy hàng tuần, xuống tận 51 khu phố, ấp trên địa bàn 11 xã, phường để trao túi an sinh hỗ trợ các hộ dân khó khăn. Trong những chuyến đi ấy, lãnh đạo TP.Bà Rịa không chỉ quan tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân mà còn nắm bắt tình hình học tập của con em các gia đình khó khăn. Sau mỗi chuyến đi thực tế xuống từng ấp, từng khu phố, lắng nghe câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của các em HS, lãnh đạo TP.Bà Rịa đều có sự hỗ trợ kịp thời cho các em.

Rạng ngời giá trị nhân văn

Đón nhận tình cảm, sự quan tâm kịp thời ấy, nhiều phụ huynh và HS rất cảm động, đặc biệt là các hộ dân thuộc diện lao động tự do mất việc làm tại các khu nhà trọ, con em hộ nghèo… Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Kim Đẹp (trú tại tổ 7, ấp Bắc, xã Hòa Long). Cả gia đình bà Đẹp có 4 người đều là lao động tự do, bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bà làm thuê tại lò mổ gia súc, chồng bà phụ xe tải bỏ hàng, con rể làm thợ sơn nước và con gái làm công nhân. Mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian dài, lại nuôi 2 đứa cháu nhỏ nên đời sống gia đình bà Đẹp gặp nhiều khó khăn, ngay cả tiền thuê trọ mấy tháng còn chưa trả được. Cháu bà đang học TH không có máy học trực tuyến. Trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh của bà Đẹp, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo UBND xã Hòa Long liên hệ với chủ nhà trọ vận động miễn giảm tiền thuê nhà cho gia đình bà, đồng thời hỗ trợ 1 bộ thiết bị học tập cho cháu của bà Đẹp.

Đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phước Trung vào một ngày giữa tháng 9, sau khi chứng kiến em Nguyễn Đình Đức Lâm, học lớp 4 và em trai học lớp 1, Trường TH Lê Thành Duy chỉ có duy nhất 1 chiếc điện thoại của ba để học trực tuyến, Bí thư Thành ủy Bà Rịa Đặng Minh Thông đã lập tức trao tặng 2 chiếc điện thoại thông minh kèm thẻ sim để hỗ trợ việc học cho các em. Ngay trong buổi trưa hôm ấy, Lâm và em trai đã được đón nhận món quà ấm áp nghĩa tình, giúp những buổi học trực tuyến của các em không còn gián đoạn. “Con rất bất ngờ với món quà được nhận. Được nhận món quà ý nghĩa này con và em mừng lắm!”, cậu bé Đức Lâm mừng rỡ nói, đôi mắt em ánh lên niềm vui sướng rạng ngời.

Bà Trần Thị Phương Hiền, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Bà Rịa cho biết, từ đầu năm học đến nay, toàn thành phố đã có 948 HS được hỗ trợ thiết bị, bảo đảm 100% HS có thiết bị để tham gia học tập trực tuyến. Trong đó, thành phố vận động được 397 bộ thiết bị (gồm máy tính bảng và điện thoại), các trường vận động được 536 bộ thiết bị và Sở GD-ĐT phân bổ 15 máy. Tổng kinh phí ước tính hơn 1,7 tỷ đồng. Ngoài 800 trường hợp đã khảo sát từ đầu năm học, một số trường hợp phát sinh do ba, mẹ các em đi làm trở lại, máy bị hư hỏng hoặc HS đăng ký mới cũng được hỗ trợ. “Chúng tôi rất cảm động trước sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo địa phương, các nhà hảo tâm đã vận động và trao cho HS số lượng lớn thiết bị học trực tuyến. Chúng tôi mong rằng các em HS hãy trân trọng sự quan tâm này và cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập”, bà Hiền nhắn nhủ.

