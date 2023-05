Có một Lê Huy Mậu qua sông nhặt bóng và xê dịch ký...

Cảm thụ và sáng tác văn chương là năng lực vốn có của Lê Huy Mậu (SN 1949, quê Thanh Chương, Nghệ An). Phẩm tính tốt đẹp là cảm nhận chung của những người từng tiếp xúc với Lê Huy Mậu hẳn do bản tính cộng thêm với sự tôi luyện qua từng chặng đường đi bộ đội, học hành, công tác tại hải quan đến cán bộ tuyên giáo và Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông được chú ý sau khi bài thơ dài “Khúc hát sông quê” - một chương trong trường ca “Thời gian khắc khoải” sau này của ông, được nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo trích phổ nhạc, vào năm 2002. Cho đến nay, nhà thơ Lê Huy Mậu đã xuất bản 10 tập thơ: Đêm trăng non- 1990, Thiếu nữ và mùa đông - 1997, Những bước chân - 1999, Cám ơn mưa phùn - 2001, Cỏ thiêng - 2005, Bốn giọt nước - 2011, Mời em cạn nửa chén tình - 2013, Từ muôn đến một - 2014, Viết trên tường nhà mình - thơ văn xuôi - 2017, Dắt tháng mười về quê - 2017. Ngoài thơ, ông còn có trường ca: Thời gian khắc khoải - 2011, Giá người - tập truyện ngắn - 2002, Nhặt bóng thời gian - tập ký chân dung - 2017; Qua sông nhặt bóng - tập ký chân dung và Xê dịch ký và vạn lý hành - 2023.