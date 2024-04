Chương trình đặc biệt kiểm tra nồng độ cồn

“Chú lỡ nhậu say thì nhờ con cháu chở về. Chú đi thế này, đường xa nguy hiểm quá chú” - lời của một chiến sĩ CSGT Vũng Tàu nhỏ nhẹ với một người dân bị phát hiện vi phạm “kịch khung” nồng độ cồn trên địa bàn TP.Bà Rịa, phần nào đó đã nói lên ý nghĩa của chương trình kiểm tra đặc biệt, kiểm tra chéo giữa các địa phương về nồng độ cồn do Phòng CSGT (Công an tỉnh) triển khai vào các ngày cuối tuần.

Kiểm tra nồng độ cồn kỹ lưỡng trên từng địa bàn, không phải hướng đến việc phạt được nhiều. Mục đích cuối cùng là thay đổi nhận thức người dân. Qua đó bảo vệ sự an toàn của chính họ và cho người đi đường.

Đương nhiên, người đàn ông bị phát hiện vi phạm lần này, cũng không thể tránh khỏi biên bản xử phạt, bị giam xe, giữ bằng lái…

Chương trình kiểm tra chéo nồng độ cồn giữa các huyện, thị, thành triển khai thời gian qua đang thu hút sự chú ý của người dân. Những người gương mẫu, chưa một lần vi phạm quan tâm, đồng tình. Họ sẽ là trung gian chia sẻ thông tin, nhắc nhở người thân ý thức hơn khi uống rượu bia, lái xe. Ai hay uống rượu bia, từng có lúc vi phạm mà chưa bị xử lý, lại càng quan tâm.

Theo nguyên tắc xử lý được đề ra của chương trình, việc kiểm tra nồng độ cồn tại địa phương này sẽ do CSGT địa phương khác phụ trách. CSGT tại địa bàn chỉ phối hợp và phụ trách lập biên bản, mà không can thiệp vào quá trình xử lý của CSGT đến từ địa phương bạn.

Việc triển khai chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực, tạo hiệu quả cao hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn. Thông qua việc luân chuyển địa bàn, CSGT cũng có điều kiện trao đổi về nghiệp vụ, học hỏi lẫn nhau trong việc xử lý vi phạm. Qua đó, cùng hướng đến những chuẩn mực nghiệp vụ, gìn giữ hình ảnh CSGT, đặc biệt là trong bối cảnh xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên phải tiếp xúc với người trong trạng thái say xỉn, dễ lệch lạc ý thức.

Quan trọng hơn, quá trình luân chuyển địa bàn sẽ hạn chế tình trạng “vị thân”, nể nang, quen biết, xin xỏ. Điều này đã phần nào đó được kiểm chứng hiệu quả trong những lần các tổ công tác của Bộ Công an ra quân xử lý nồng độ cồn và vi phạm trật tự giao thông tại các địa phương.

“Luật bất vị thân” là chuẩn mực lý tưởng của thực thi pháp luật. Nhưng thực tế, việc có thể gìn giữ được tính tôn nghiêm triệt để của pháp luật trong mọi tình huống, trong mọi mối quan hệ là không dễ dàng. Chương trình kiểm tra chéo nồng độ cồn mà Công an tỉnh đang triển khai, có thể coi là giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa các biểu hiện “vị thân”, tình trạng nể nang trong xử lý vi phạm. Cũng là tháo gỡ áp lực tâm lý cho chính lực lượng CSGT các địa phương trong thi hành công vụ…

THU THẢO