Phát huy trí tuệ của tuổi trẻ

Như một điểm hẹn định sẵn, tháng Ba, thanh niên trong toàn tỉnh cùng với tuổi trẻ cả nước ra quân các hoạt động tình nguyện. Trong nhiều năm qua, cứ đến tháng Ba, hoạt động phong trào Đoàn, thanh niên lại diễn ra sôi nổi. Các cấp đoàn, các bạn trẻ luôn luôn chờ đợi tháng Ba, như ngày hội của tuổi trẻ tình nguyện.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngay từ đầu tháng Ba, tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai đồng loạt các hoạt động vì cộng đồng: Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ; ra quân xoá bảng quảng cáo rao vặt, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh; trao tặng bản đồ hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một dải non sông; thanh niên bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông; chăm sóc các công trình lịch sử, công trình tri ân, tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ…

Sự vào cuộc của thanh niên với các hoạt động thiết thực đã tạo nên nhiều thay đổi về bộ mặt đô thị, đời sống nhân dân. Những công trình như xây dựng khu vui chơi cho trẻ, thắp sáng đường quê, sửa chữa nhà cho người nghèo, chăm sóc người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng… đã tạo nên hình ảnh đẹp, “đi dân nhớ, ở dân thương” đối với tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu và cũng phù hợp với định hướng của tỉnh trong việc chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân.

Nhưng nhìn chung, sự xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phần lớn mới dừng lại ở các hoạt động cần nhiều “sức” mà chưa nhiều “trí”. Thanh niên, Đoàn viên liệu có thể tiến mạnh ở các hoạt động có chiều sâu, trí tuệ trong lộ trình phát triển của quê hương?

Từ trước đến nay, phong trào Đoàn, phong trào thanh niên luôn được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh đến yêu cầu bám sát các lộ trình, kế hoạch của tỉnh, các lĩnh vực, mũi nhọn mà tỉnh đang triển khai để phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của tuổi trẻ.

Hiện nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đang trong bối cảnh tận dụng các cơ hội mở để thúc đẩy sự phát triển một cách nhanh nhất. Để triển khai thành công các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24 của Chính phủ và Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, đòi hỏi nhiều sự đóng góp trí tuệ của toàn xã hội, mà lực lượng tiên phong, chắc chắn phải là tuổi trẻ.

2 trong số rất nhiều những nhiệm vụ nặng nề tỉnh đang triển khai là xây dựng hạ tầng cứng, và hạ tầng “mềm”. Trong đó, hạ tầng mềm có thể hiểu là số hóa các lĩnh vực đời sống, là công cuộc chuyển đổi số. Đây là lĩnh vực tuổi trẻ có lợi thế để cống hiến.

Vai trò, vị trí của thanh niên trong chuyển đổi số là không thể phủ nhận. Tuổi trẻ chính là thế hệ dẫn dắt cộng đồng vào thế giới số. Và bản thân, chuyển đổi số, tiếp cận với thế giới số cũng là cách để tuổi trẻ đối mặt với những thách thức mà điển hình nhất, dễ thấy nhất chính là sự cạnh tranh về lao động khi máy móc dần thay thế con người.

Năm 2023, từ chủ đề chuyển đổi số, tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên kết triển khai rất nhiều các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số ở các địa phương mang lại những kết quả tích cực. Nhưng chuyển đổi số là cuộc chuyển đổi không có điểm ngừng, đòi hỏi sự nhập cuộc liên tục.

Với đòi hỏi đó, bên cạnh sự nỗ lực tự thân của mỗi đoàn viên, thanh niên, trong năm 2024, tổ chức Đoàn và Hội LHTN Việt Nam cũng cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tạo ra môi trường thuận lợi để huy động trí tuệ của thanh niên, kỹ năng năng số của thanh niên vào các nhiệm vụ phát triển tại địa phương…