Quyết định hợp lòng dân!

Sau khi Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản lần thứ hai yêu cầu dừng thu phí trên Quốc lộ 51, chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã xác nhận việc tạm dừng thu phí trên tuyến quốc lộ này kể từ 7 giờ ngày 13/1.

Như vậy, qua 18 lần đàm phán, dù giữa Cục Đường bộ BVEC còn một số điểm chưa thống nhất về vấn đề này, nhưng trước mắt, việc tạm dừng thu phí trên Quốc lộ 51 sẽ được thực hiện. Quyết định này đã nhận được sự đồng tình của người dân và doanh nghiệp.

Từ mấy năm nay, việc thu phí trên Quốc lộ 51 là nỗi bức xúc của người dân và doanh nghiệp, nhất là các DN vận tải. Với vai trò người đại biểu dân cử, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào cuộc quyết liệt. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 8 văn bản kiến nghị gửi Bộ GT-VT và BVEC, đề nghị làm rõ những nội dung cử tri quan tâm, trong đó có việc đề nghị dừng thu phí và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa những đoạn bị hư hỏng, xuống cấp trên Quốc lộ 51.

Những năm gần đây, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 51 tăng mạnh. Đoạn đi qua TX. Phú Mỹ đạt hơn 50.000 xe/ngày và có xu hướng tăng khoảng 10% mỗi năm. Lượng xe con quy đổi khoảng 70.000 xe/ngày. Như vậy, lưu lượng xe này đã gấp hơn 4 lần lưu lượng thiết kế ban đầu. Lưu lượng xe lớn, vượt thiết kế dẫn đến tình trạng quá tải, kẹt xe thường xuyên xảy ra trên Quốc lộ 51 và khiến thời gian đi lại giữa Bà Rịa-Vũng Tàu với TP. Hồ Chí Minh bị kéo dài thành 4-5 tiếng, thay vì chỉ 2-2,5 tiếng như những năm đầu dự án mới đi vào hoạt động.

Lưu lượng xe đông vượt nhiều lần thiết kế ban đầu cũng có nghĩa là, số tiền phí nhà đầu tư thu được nhiều hơn so với tính toán ban đầu khi triển khai dự án (theo số liệu của Cục Đường bộ Việt Nam, trong 2 năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tổng số phí BVEC thu được đã là hơn 1.827 tỷ đồng, trong khi tổng vốn đầu tư thực hiện dự án gần 3.800 tỷ đồng). Bên cạnh đó, khi đầu tư dự án này, cơ quan chức năng còn dự tính năm 2018 tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ được đưa vào hoạt động song hành Quốc lộ 51. Khi đó, lưu lượng xe của tuyến đường này sẽ phân lưu sang cao tốc khoảng 60%. Tuy nhiên, đến nay cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chưa triển khai, dẫn đến lưu lượng xe thực tế trên Quốc lộ 51 cao hơn so với phương án tài chính ban đầu, thời gian thu phí của dự án kết thúc sớm hơn so với hợp đồng đã ký.

Thời gian qua, người dân, đặc biệt là các DN vận tải đã rất bức xúc trước việc thu phí trên Quốc lộ 51. Việc thu phí kéo dài không chỉ gây nên tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên mà còn khiến chi phí của DN tăng lên. Điều đó làm tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, đặc biệt là hàng xuất khẩu. Người chịu thiệt chính là các DN sản xuất, người tiêu dùng, thậm chí, người tiêu dùng còn thiệt kép khi vừa phải trả phí đường bộ, vừa phải mua hàng hóa với giá cả đắt đỏ hơn.

Tết Nguyên đán Quý Mão cận kề và mùa cao điểm du lịch 2023 của Bà Rịa-Vũng Tàu sắp bắt đầu. Thời gian này, hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên Quốc lộ 51 sẽ tăng mạnh. Do vậy, việc tạm dừng thu phí trên Quốc lộ 51 là việc làm cần thiết và hợp lòng dân. Điều này không chỉ giúp cho việc lưu thông trên Quốc lộ 51 được thông thoáng, thuận tiện hơn mà còn góp phần giảm chi phí vận tải cho DN và chi phí đi lại của người dân, du khách, qua đó giúp cho Bà Rịa-Vũng Tàu càng hấp dẫn hơn với nhà đầu tư và khách du lịch.

Hơn thế nữa, người dân, DN còn mong muốn chấm dứt việc thu phí trên tuyến quốc lộ này. Để có cơ sở chấm dứt thu phí, cần sự vào cuộc khảo sát, điều tra của các cơ quan chức năng như kiểm toán, công an…

NGUYỄN ĐỨC