Giữ an toàn cho du khách vui Xuân, đón Tết

Sau hơn 2 năm trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 vừa qua đánh dấu sự trở lại sôi động của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách du lịch. Điển hình, TP.Vũng Tàu có Chương trình nghệ thuật "Chào đón năm mới 2023 - Runway to New year 2023" diễn ra ngày 31/12/2022 và ngày 1/1/2023 tại Công viên Cột cờ Bãi Sau; Ngày hội Lân-Sư-Rồng mở rộng vào ngày 1/1/2023 tại Công viên Bãi trước và đường Quang Trung.

Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng “đột biến” so với ngày thường. Tuy nhiên, trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Đây là tín hiệu tích cực, tiền đề để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục là điểm đến được du khách lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới.

Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề và nhu cầu du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Thời điểm này, tất cả các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và kỹ năng phục vụ, sẵn sàng đón lượng du khách lớn đến vui chơi, tham quan và nghỉ dưỡng. DN du lịch ngoài nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ còn tăng cường truyền thông quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đẹp về Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động VH-TT-DL, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân, bảo đảm nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Một mùa Xuân đang đến gần, hứa hẹn nhiều tín hiệu vui đối với du lịch tỉnh trong năm 2023. Để Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục là điểm đến an toàn, thân thiện, thiết nghĩ cơ quan chức năng cũng nên có phương án kiểm tra chặt chẽ các cơ sở kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú nhằm giảm tránh tình trạng chặt chém, vệ sinh an toàn sạch sẽ phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán 2023 tới đây. Đồng thời, triển khai biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

PHƯƠNG ANH