"Sức nóng" từ sự kiện

1. Ngay khi con gái hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, gia đình chị gái lên đường thẳng tiến Quảng Nam du lịch hè. Chuyến du lịch kết hợp nhiều mục đích: Thưởng cho con các con vì thành tích học tập tốt, “bù” cho 2 năm chùn chân vì dịch COVID-19, hâm nóng tình cảm gia đình, thỏa đam mê khám phá dải đất hình chữ S, làm dày thêm vốn sống… 4 ngày ở Quảng Nam, gọi facetime, zalo video về gia đình lúc nào tôi cũng thấy chị hòa mình vào các hoạt động tham quan, trải nghiệm thú vị.

Khi nhạc DJ náo nhiệt bãi biển, lúc nhún nhảy cùng các vũ công đường phố hay chậm rãi trải nghiệm làng nghề thôn dã… Chị cho biết, Quảng Nam đang tập trung thu hút khách du lịch hè. Đi bất kỳ điểm du lịch nào từ biển Mỹ Khê, biển An Bàng, Hội An hay Cù Lao Chàm đều có sự kiện văn hóa, ẩm thực, hội hè và nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách tham gia.

Chị thích xem show diễn ký ức Hội An - tái hiện cuộc sống cư dân Hội An - xứ Quảng suốt lịch sử hơn 400 năm. Theo chị đó là bữa tiệc thị giác đầy ấn tượng chuyển tải những nội dung súc tích trải suốt lịch sử hơn 400 năm, từ khi đô thị cổ Hội An được hình thành đến nay. Hình ảnh hàng trăm tà áo dài, những chàng trai cô gái lao động, sinh hoạt, buôn bán cất cao lời ca tiếng hát như một gửi gắm và khát vọng nghìn đời nay của cư dân nước Việt về cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

Bốn ngày ở Quảng Nam tiếp thêm năng lượng tích cực giải tỏa căng thẳng hậu dịch và làm dịu cái nắng bỏng rát miền Trung. Quỹ thời gian nghỉ hè không nhiều, chị phải tranh thủ ra Bắc thăm quê nội. Rời đi, chị tiếc lắm vì còn nhiều điểm đến chưa kịp trải nghiệm, trong đó có chương trình nghệ thuật “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” vào tối 16 âm lịch hàng tháng tái hiện những giá trị của tinh hoa văn hóa Chăm.

2. Tháng 4 vừa rồi, tôi có chuyến du lịch Phú Quốc. Lần thứ 2 trở lại đảo ngọc sau 3 năm, tôi thật sự ngỡ ngàng vì nơi đây phát triển quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dịch vụ du lịch phủ dần ra toàn đảo. Trong đó, phía Tây Bắc cách trung tâm 30km và 40km tính từ sân bay Phú Quốc lớp lớp dịch vụ ăn uống, mua sắm, tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng mọc lên trở thành nơi sôi động bậc nhất đảo. Ban đêm nơi đây như “thành phố không ngủ” với nhà hàng, phố ẩm thực, mua sắm nối tiếp nhau sáng đèn, khách tản bộ, dạo chơi, ăn uống nườm nượp. Tôi cực kỳ ấn tượng với show diễn “Sắc màu Venice” và “Tinh hoa Việt Nam” tổ chức hàng đêm tại đây. Show “Sắc màu Venice” tái hiện hình ảnh kênh đào Venice êm đềm, lãng mạn và thuyền Gondola lướt nhẹ trong nền nhạc hoành tráng, ánh sáng và nước phối hợp, hàng trăm diễn viên trong trang phục của người Ý thời Phục hưng lộng lẫy diễu hành như đón chào du khách.

Show “Tinh hoa Việt Nam” - Màn trình diễn thực cảnh bằng công nghệ hiện đại lớn nhất Việt Nam tái hiện khu nhà cổ kính theo lối truyền thống của người Việt, các làng nghề truyền thống đặc trưng của dân tộc và show tái hiện phong tục tập quán của người Việt được đầu tư hoành tráng về trang phục, âm thanh, ánh sáng. Khi show diễn kết thúc, tôi vỡ òa trong cảm xúc hân hoan đến tột đỉnh.

3. Tối 9/7, tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu đã diễn ra đại nhạc hội EDM. Đêm nhạc quy tụ các DJ hàng đầu Việt Nam và thế giới như: KS, Mie, Kodeine, Onionn, Burak Yeter cùng top 82 DJ Mag 2021 và các ca sĩ Tóc Tiên, Soobin, Thai Son Beatbox, RTEE, Lil Wuyn, Rhymastic... Dù thời tiết mưa gió nhưng du khách và người dân vẫn không ngại ra đường. Từ cuối giờ chiều các cửa ngõ vào thành phố, các tuyến đường dẫn ra Bãi Sau kẹt cứng. Nhiều người kinh ngạc về sức hút của sự kiện. Đơn vị tổ chức ước tính có hơn 20.000 người đến thưởng thức đại nhạc hội.

Tôi dẫn chứng sự kiện trên và câu chuyện về du lịch ở Quảng Nam, Phú Quốc để nói rằng ngoài lợi thế biển, giao thông thuận tiện, BR-VT rất cần những sự kiện đủ tạo “sức nóng” cho trước mắt là mùa du lịch hè và hút khách lâu dài. Có thể là sự kiện mang tính sự vụ , nhưng rất cần những sự kiện theo lịch định kỳ, chất lượng kết hợp chiến dịch quảng bá phù hợp kích thích du khách tìm đến xem cho bằng được. Vì cứ thêm 1 du khách là ngành dịch vụ địa phương thêm cơ hội bán hàng, tăng doanh thu.

TRẦN HIỀN