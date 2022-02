“Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, bà con nông dân BR-VT đã nhanh chóng ra vườn, xuống ruộng. Người bón phân, nhặt cỏ; người thu hoạch rau, bắt đầu gieo những hạt mầm cho lứa rau mới… Tất cả đều với tâm trạng phấn khởi, cầu mong một năm mùa màng bội thu”.

Bài viết “Nông dân phấn khởi ra vườn, xuống ruộng” đăng trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 7/2/2022 phản ánh quan điểm tích cực của người nông dân hiện đại: Tết là dịp đoàn tụ sum vầy bên gia đình, người thân, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một tinh thần lao động mới, bắt tay ngay vào việc ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Vui thay, tâm thế ấy không chỉ có người nông dân mà còn thể hiện ở nhiều ngành, nhiều giới trong xã hội. Trên các công trường, nhà máy của BR-VT, cán bộ, công nhân, người lao động nhanh chóng bắt tay vào lao động, sản xuất với quyết tâm hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm mới. Cùng thời điểm, ngư dân Phước Hải, Long Hải, Bình Châu, Vũng Tàu cũng đã ra khơi đánh bắt với hy vọng trúng “lộc biển” đầu năm.

Từ việc các đơn vị sản xuất kinh doanh, nông dân, ngư dân bắt tay vào việc với hy vọng mọi công việc hanh thông, một năm thắng lợi được mùa, người ta hy vọng cũng sẽ bắt gặp quyết tâm ấy, khí thế ấy ở các công sở sau 9 ngày nghỉ Tết.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà có sự so sánh ngầm và ước mong như thế. Nhiều cái Tết trước, dù đã có nhắc nhở các công sở phải trở lại làm việc bình thường sau những ngày nghỉ, thế nhưng dù hết Tết, nhiều công sở vẫn vắng hoe. Tâm lý chờ qua “mùng” mới bắt tay vào việc vẫn còn trong suy nghĩ của không ít CBCC. Người dân tìm đến liên hệ công việc nhìn thấy cửa đóng then cài, chẳng biết hỏi ai, đành phải về chờ hết mùng, qua Tết. Dù người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo tỉnh đã nhắc nhở CBCC phải phát huy sự nhiệt tình, chuyên cần với công việc, tránh để người dân đến mà phải đi tìm cán bộ hoặc phải thất vọng quay về, nhưng ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, vẫn còn một số CBCC đi thăm thú, vãn cảnh, lễ bái. Tình trạng công sở uể oải sau Tết, CBCC bê trễ với công việc, chính là do lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tính gương mẫu, thái độ làm việc, xử lý cán bộ cấp dưới chưa nghiêm.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1 ngày 28/1 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày sau Tết với tinh thần “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Ngày 7/2 - ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng nghiêm khắc nhắc lại yêu cầu đó với đội ngũ CBCC trong bộ máy công quyền. Lâu nay, không ít CBCC đã không cưỡng lại được trước những cuộc mừng hội làng, hội họ, hội đồng hương, trước những lễ hội xuân, vía bà, vía cậu, trước những bữa liên hoan mừng năm mới ở từng nhà đồng nghiệp, người thân, kéo dài đến giữa tháng Giêng.

Đất nước đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa thích ứng an toàn với dịch bệnh vừa phục hồi kinh tế, bắt nhịp lại đà tăng trưởng. Đây là dịp để mọi người thay đổi quan điểm về “tháng Giêng là tháng ăn chơi” bởi sự vui xuân quá đà sẽ khiến biết bao công việc của DN, người dân bị đình trệ, gây ra những hệ luỵ lâu dài đối với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, làm chậm tiến trình phát triển của đất nước.

Thời gian là vàng bạc. Thời gian không chờ đợi ai. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị phải bắt tay vào làm việc nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả ngay những ngày sau Tết gắn với phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo quyết liệt, triển khai ngay các phương án phục hồi sản xuất kinh doanh,các công trình, dự án trọng điểm, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phục vụ tốt yêu cầu của DN, nhân dân. Đặc biệt, cần chấn chỉnh tình trạng CBCC đi muộn, về sớm; làm việc đủng đỉnh, cầm chừng; Không để xảy ra tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”, tạo nên “sức ỳ” đối với mỗi người, với xã hội và nền kinh tế.

Do những diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức tác động đến tăng trưởng kinh tế trong năm mới 2022 nhưng với việc chấn chỉnh tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, thay đổi để phù hợp với lối sống công nghiệp, văn minh, hiện đại, đất nước sẽ có một nguồn lực mới, khí thế mới vững vàng tiến lên phía trước, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

TRƯƠNG TÙNG