Xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc

Ngày 22/12 hàng năm không chỉ là kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội anh hùng. Tại BR-VT, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự thương yêu đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Trong đó, nổi bật là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được tăng cường. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, kiên định vững vàng, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương ven biển, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng - an ninh; đảm nhiệm tuyến phòng thủ chủ yếu trên hướng biển của Quân khu 7. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng này, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận. Đặc biệt là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với với thế trận an ninh nhân dân. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong khu vực phòng thủ từng bước được nâng lên, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đất nước chúng ta đã trải qua những tháng ngày không thể nào quên, nhất là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số tỉnh phía Nam suốt mấy tháng qua. Trong thời khắc khó khăn ấy, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân, sự cống hiến của lực lượng tuyến đầu y tế, quân đội, công an trong chống dịch là nhân tố quyết định, là động lực, là niềm tin, là hy vọng để chiến thắng dịch bệnh.

Chúng ta đã chứng kiến những hình ảnh xúc động, sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp của những người lính đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, cần mẫn hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch, đi chợ, thu hoạch nông sản, phục vụ trong khu cách ly, canh gác các chốt kiểm dịch, cứu chữa người bệnh, chăm sóc trẻ mồ côi, mai táng đồng bào tử vong do dịch bệnh bằng tất cả tấm lòng và trái tim chan chứa tình người. Không ít cán bộ, chiến sĩ không thể về đưa tiễn người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Họ cũng sẵn sàng hoãn việc riêng để hoàn thành mọi trọng trách mà nhân dân giao phó.

Dịch bệnh đang dần qua đi, nhưng tình quân dân mãi mãi đọng lại trong trái tim của mọi người. Và những người lính tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội. Đồng thời là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Tất cả vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

PHÚC MINH