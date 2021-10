"Năng lượng truyền thông" trên phòng tuyến chống dịch

Sáng sớm, đang lúi húi pha cà phê bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Từ phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ), anh bạn cùng quê gọi điện hỏi thăm sức khỏe và “khoe” đang giữ một tờ báo BR-VT làm kỷ niệm. Đó là số báo nằm trong số 1.000 tờ báo được Ban Biên tập Báo BR-VT tặng người dân những khu vực phong tỏa trên địa bàn thị xã vào đầu tháng 9 vừa qua. Anh bạn chia sẻ rằng, qua báo BR-VT, anh đã tiếp cận được những thông tin chính thống về công tác phòng chống dịch trong nước nói chung và BR-VT nói riêng; Nắm được “bản đồ dịch tễ”, những “vùng xanh”, “vùng đỏ”, “vùng cam”, những chủ trương, biện pháp về phòng chống dịch của tỉnh, từ đó rút ra những cách phòng dịch phù hợp cho bản thân và gia đình.

Tôi nói với anh bạn “để cập nhật thông tin, ông nên đọc báo BR-VT điện tử, ở đó mọi tin tức thời sự, trong đó có tình hình diễn biến của dịch COVID-19 được cập nhật nhanh chóng, kịp thời”.

“Tất nhiên là như vậy nhưng cảm giác đọc báo giấy vẫn “sướng” hơn. Được phát túi an sinh, có người đi chợ hộ, lại có báo giấy để đọc khi ngồi nhà nhâm nhi ly cà phê, có cảm giác thật thư thái, bình yên, không hề có thần chết mang tên “cô vy” đang lởn vởn bên ngoài”, anh bạn nói.

Khép lại câu chuyện, anh bạn cùng quê nói dù là báo giấy hay báo online thì Báo BR-VT vẫn là kênh thông tin hữu ích, truyền năng lượng sống tích cực, mang ý nghĩa cũng cố tinh thần cho bạn đọc, góp phần xua tan “bóng mây đen” COVID-19.

Một người quen của tôi cho biết, trong những ngày toàn tỉnh giãn cách theo Chỉ thị 16, chị có thói quen đọc Báo BRVT điện tử bởi thông tin phòng chống dịch được báo phản ánh khá nhanh và đậm nét với cách tiếp cận đa chiều, nhất là 2 khía cạnh: lan tỏa thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” và đấu tranh phản bác tin đồn sai sự thật được lan truyền, phát tán trên mạng xã hội. Việc xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin thất thiệt, bịa đặt về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là một minh chứng. Để thắng tin giả thì cần phải có tin thật, được công bố kịp thời và chính xác. Với tinh thần đó, báo chí của tỉnh đã mời những cơ quan chức năng, cán bộ có thẩm quyền cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, chính xác về vụ việc, qua đó giúp người dân hiểu đúng bản chất vấn đề, không hoang mang, không bị đối tượng xấu lợi dụng kích động.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, báo chí trong nước, trong đó Báo BR-VT đã chủ động vào cuộc một cách tích cực, giúp bạn đọc nắm bắt, cập nhật thông tin, chủ trương của Chính phủ, chính quyền các cấp về công tác phòng chống dịch, các giải pháp, gương điển hình, mô hình hay trong chống dịch, nhất là của đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu.

Trong quá trình tác nghiệp, một số nhà báo không may trở thành F0, F1 phải chịu cách ly, nhưng điều đó không làm các nhà báo lo lắng, chùn chân. Không nề hà hiểm nguy, họ tiếp tục có mặt ở những vùng tâm dịch, phản ánh chân thực và sinh động thực tế phòng chống dịch của các địa phương, góp phần quan trọng xây đắp niềm tin xã hội ở những thời khắc thử thách cam go. Chính vì vậy mà trong thư gửi lực lượng tuyến đầu, cùng với y tế, quân đội, công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương và đánh giá rất cao “những anh chị em nhà báo không ngại lây lan, hiểm nguy vào giữa tâm dịch để viết tin, bài”.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có một nhận định rất hay rằng, trong bối cảnh chống dịch như chống giặc, báo chí càng cần khẳng định tính chính thống, giữ vai trò chủ đạo thông tin, định hướng dư luận xã hội. Thời gian qua, báo chí BR-VT đã thể hiện rõ điều đó. Mỗi chuyên mục, sản phẩm báo chí được đưa ra giúp người đọc cảm nhận rõ hơi thở cuộc sống, an lòng, có niềm tin vào những quyết sách phòng chống dịch của Chính phủ và chính quyền các cấp.

Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc trong nỗ lực truyền thông phòng, chống dịch và báo chí đã và đang tỏ rõ là một binh chủng quan trọng trong cuộc chiến này.

Báo chí, giữa khó khăn của bệnh dịch bủa vây, càng ý thức vai trò, sứ mệnh của mình trong dòng chảy thông tin: Bảo đảm truyền tải thông tin về phòng chống dịch COVID-19 nhanh, chính xác và chân thực, trở thành “vắc xin tinh thần” góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội nhằm chung tay phòng, chống đại dịch thành công.

NGUYỄN HƯNG NHƠN