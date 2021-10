Du lịch… giãn cách

Cuối tháng 4, khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 trong cộng đồng, chị N.H.A (ở TP.Hồ Chí Minh) đã nghĩ đến tình huống sẽ về BR-VT tránh dịch nếu diễn biến dịch xấu hơn. Đến giữa tháng 5, khi số ca mắc COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh tăng cao, chị quyết định đóng cửa nhà đưa gia đình về một resort tại huyện Xuyên Mộc, nơi gia đình chị sở hữu căn hộ để tránh dịch. Chị kể, trong resort có khoảng 10 gia đình nữa cũng chọn phương án tránh dịch như gia đình chị.

Resort biệt lập, dịch vụ khép kín, khuôn viên rộng, cảnh quan đẹp, an ninh tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo, chất lượng dịch vụ tốt, phục vụ chu đáo, không chen lấn, xô bồ, quy trình phòng dịch chặt chẽ rất lý tưởng để “sống chậm” tránh dịch. Đến nay, gia đình chị đã lưu lại BR-VT được 4 tháng. Hôm rồi chị điện thoại nhờ hỏi thủ tục để về lại TP.Hồ Chí Minh. Tôi hỏi “chán biển rồi à”, chị bảo có công việc mới phải về, xử lý xong chị sẽ trở lại vì môi trường sống, khí hậu không đâu tốt như ở biển.

Tất nhiên, trường hợp về BR-VT tránh dịch nhiều tháng như chị N.H.A không nhiều vì phải thật sự có kinh tế mới có thể sở hữu được những căn hộ sát biển. Thế nhưng, không cần sở hữu căn hộ, du khách vẫn có thể về BR-VT nghỉ dưỡng trong những resort cao cấp, sống chậm giữa thiên nhiên biển trời theo chương trình thí điểm đón khách có “thẻ xanh” vắc xin của du lịch BR-VT. Chương trình trên nhằm thực hiện lộ trình mở cửa từng bước khôi phục kinh tế theo chủ trương chung của Chính phủ.

Cụ thể, từ ngày 15/10 có 3 khách sạn tại huyện Xuyên Mộc gồm: Melia Hồ Tràm Resort (5 sao), Bình Châu Hot Springs (4 sao), The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (5 sao) và Six Senses Côn Đảo Resort (5 sao) tại huyện Côn Đảo sẽ chính thức mở cửa đón khách. Trong bối cảnh du lịch cả nước đang trong giai đoạn tái khởi động sau một thời gian dài đóng băng vì đại dịch, việc mở cửa 4 khách sạn trên không chỉ thể hiện quyết tâm của BR-VT từng bước vực dậy ngành kinh tế “xanh” mà còn khẳng định sự thận trọng mở cửa nhưng phải an toàn và chọn lọc phân khúc khách.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch, chia sẻ, sau thí điểm đón khách, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện để làm cơ sở nhân rộng cho các DN khác. Nhận định nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng hậu giãn cách sẽ rất lớn, Sở Du lịch đã xây dựng chương trình kích cầu, quảng bá, sản phẩm, dịch vụ cho toàn ngành, song kế hoạch phục hồi sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trong khu vực, trong tỉnh và tiến độ phủ vắc xin trên toàn tỉnh. Quan điểm của ngành là, tiếp tục nêu cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng dịch từ cơ quan y tế. Do vậy, khi triển khai các hoạt động phục hồi du lịch, các DN du lịch, dịch vụ buộc phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Du lịch đã xây dựng bộ tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch áp dụng cho 3 đối tượng gồm: cơ sở lưu trú, DN lữ hành và khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. Sau khi UBND tỉnh thông qua, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương hướng dẫn DN ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí thông qua đại diện UBND các phường, xã trên địa bàn. Quá trình triển khai, Sở Du lịch sẽ phối hợp với chính quyền từng địa phương kiểm tra nhằm bảo đảm các cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch phải quan tâm đầu tư cho công tác phòng dịch, góp phần giữ gìn sự an toàn, an tâm cho du khách.

TRẦN HIỀN