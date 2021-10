An toàn cho hành trình về quê

Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, từ lâu được coi là vùng “đất lành chim đậu” vì hội tụ những điều kiện cần và đủ để người dân tứ xứ rủ nhau về sinh sống, làm ăn. Đại dịch ập đến, giãn cách xã hội kéo dài, không có việc làm, lực lượng lao động khổng lồ này đành phải dắt díu nhau rời khỏi vùng đất phương Nam giàu nghĩa tình.

Mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin: BR-VT đã tổ chức hàng chục chuyến xe, đưa hàng trăm công dân Kiên Giang, Đồng Tháp tạm trú trên địa bàn tỉnh về quê an toàn. Phần lớn trong số họ là lao động tự do mất việc làm, cuộc sống khó khăn, một số trường hợp khác là phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người lớn tuổi có bệnh nền. Trước khi lên xe về quê những người này đều được thực hiện xét nghiệm PCR để sàng lọc, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Trước đó, BR-VT cũng đã phối hợp, tổ chức 4 đợt, đưa gần 1. 000 người dân của TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây và miền Trung tạm trú, làm ăn ở BR-VT về quê an toàn.

“Mở toang cửa” để người dân ùn ùn di chuyển bằng đủ các loại phương tiện hay lập ra các chốt ngay cửa ngõ để chặn lại, yêu cầu quay xe dẫn tới sự ùn tắc, đều là những biện pháp có thể dẫn đến lây lan dịch bệnh, tăng nguy cơ “vỡ trận”. Cùng với việc tổ chức đón công dân BR-VT bị mắc kẹt ở TP. Hồ Chí Minh về địa phương theo từng đợt, bảo đảm thận trọng, an toàn, BR-VT tổ chức đưa người dân các tỉnh về quê theo cách của mình: Lãnh đạo tỉnh liên hệ trực tiếp, trao đổi và gửi công văn tới lãnh đạo các địa phương để thống nhất phương án, hình thức đưa người dân của những tỉnh này hiện sinh sống, làm việc tại BR-VT trở về quê theo nguyện vọng. Từ số lượng người dân các tỉnh đăng ký trở về quê, tỉnh tiến hành phân chia thành các nhóm về các địa phương cụ thể để có phương án đưa đi phù hợp. “Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và tuân thủ các quy định phòng dịch, tỉnh sẽ tổ chức dùng xe ô tô chở người và xe ô tô chở phương tiện đưa người dân về các tỉnh. Tỉnh cũng nghiên cứu, vận dụng các quy định, chính sách của Nhà nước hoặc vận động các nguồn khác để hỗ trợ thêm phần kinh phí đi lại, ăn ở cho người dân về những tỉnh xa. Vì vậy, người dân cần bình tĩnh, nán lại để tỉnh có thời gian tổ chức, sắp xếp đưa đón người dân về quê phù hợp, hiệu quả, thuận lợi nhất”, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

Cách thức tổ chức chu đáo, nhân văn, những lời động viên, chia sẻ ấm áp, thấu cảm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng BR-VT đã khiến người dân các tỉnh an tâm, chờ ngày được lên xe về quê. Trên địa bàn BR-VT, không có cảnh từng đoàn người rồng rắn về quê bằng đủ loại phương tiện, không có cảnh người dân nằm ngồi vật vạ dọc đường chờ thông chốt. Xin được nhắc lại một chi tiết thú vị: Không ít người dân các tỉnh đăng ký nguyện vọng được về quê nhưng trước giờ lên xe đã đổi ý, quyết định ở lại để đi làm. Với họ, BR-VT vẫn là nơi “đất lành chim đậu”!

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc người dân về quê là nhu cầu chính đáng và yêu cầu các địa phương phối hợp, chủ động lập danh sách, tổ chức đưa, đón người dân đến tận nơi, chu đáo, an toàn. Những ngày tới, BR-VT sẽ còn tổ chức một số đợt nữa đưa người dân các tỉnh về quê, theo đúng tinh thần Công điện 1314 của Thủ tướng Chính phủ. Có cơ sở để tin rằng, hành trình về quê của người dân cũng sẽ suôn sẻ, an toàn.

NGUYỄN TRIỆU HẢI