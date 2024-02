Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn về Iraq và Syria

Các nguồn tin ngoại giao ngày 4/2 tiết lộ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào chiều 5/2 về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria.

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Mosul (Iraq).

Cuộc họp theo yêu cầu của ủy viên thường trực Nga sẽ diễn ra lúc 16 giờ 00 ngày 5/2 giờ địa phương (4 giờ 00 ngày 6/2 giờ Hà Nội) và thảo luận về các cuộc tấn công do Washington phát động nhằm vào các nhóm vũ trang trong khu vực.

Ông Dmitry Polyansky, Phó trưởng phái đoàn đại diện của Nga tại Liên hợp quốc nêu rõ: “Chúng tôi chỉ yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về mối đe dọa đối với hòa bình và an toàn do các cuộc tấn công của Mỹ vào Syria và Iraq gây ra”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã bày tỏ quan ngại trước nguy cơ xung đột leo thang hơn nữa ở Trung Đông sau khi Mỹ thực hiện các vụ không kích nhằm vào những vị trí tại Iraq và Syria. Phát biểu trước báo giới, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ: “Tổng Thư ký Antonio Guterres lo ngại nguy cơ xung đột leo thang hơn nữa. Ông hối thúc các bên liên quan có những bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tính tới những thiệt hại về người và kinh tế từ một cuộc xung đột lan rộng tại khu vực vốn đã nhuốm màu bạo lực”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nhà Trắng xác nhận thông tin, không quân Mỹ ngày 2/2 đã mở các cuộc tấn công vào 85 mục tiêu bị nghi có liên quan tới Iran ở Iraq và Syria. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby, cuộc tấn công có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1, sử dụng 125 quả đạn dẫn đường chính xác.

THANH BÌNH