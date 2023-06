Australia ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức năm APEC 2027

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3- 4/6. Sáng 4/6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng hai nước đã có cuộc hội đàm tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Ngài Anthony Albanese lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Anthony Albanese cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo dành cho đoàn; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Thủ tướng Anthony nhấn mạnh Australia coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và xác định Việt Nam là trung tâm trong quá trình xây dựng chiến lược quan hệ của Australia đối với khu vực ASEAN.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, hướng tới tương lai. Trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra sôi động. Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020 - 2023 đạt nhiều kết quả cụ thể.

Hợp tác thương mại là điểm sáng, kim ngạch hai chiều đạt gần 16 tỷ USD trong năm 2022, tăng 30% so với năm 2021 và hai nước đã trở thành 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Hợp tác an ninh quốc phòng ngày càng hiệu quả, thực chất, nhất là trong đào tạo và hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trên cả kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tăng cường giao lưu nhân dân; triển khai xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, theo đó triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES) giữa hai nước giai đoạn 2021- 2025; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và các lĩnh vực quan trọng khác như ODA, GD-ĐT, khoa học công nghệ, lao động, giao thông vận tải, du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới trong tương lai…

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là LHQ, ASEAN, APEC… Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia- ASEAN và luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; sẽ đưa Việt Nam thành trọng tâm trong Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 mà phía Australia đang xây dựng; cũng như sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tiểu vùng Mê Công. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ủng hộ Australia tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác ASEAN - Australia tại Australia với nội dung hiệu quả, thiết thực. Thủ tướng Australia ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức năm APEC 2027.

Trao đổi về tình hình Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hoà bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982…

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm: Bản Ghi nhớ về thành lập cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng về thương mại; Bản Ghi nhớ về triển khai giai đoạn 2 Chương trình Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Australia và Bản Ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; Bản Ghi nhớ giữa Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh và Đại học Tây Sydney về cấp học bổng cho SV Việt Nam và khu vực; đồng thời chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận mở thêm đường bay thẳng của Vietnam Airlines và Vietjet.

PHẠM TIẾP