Nhật, Mỹ, Australia, Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Philippines đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Yasukazu Hamada cùng người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, người đồng cấp Australia Richard Marles, người đồng cấp Philippines Carlito Galvez đã khẳng định rằng “họ có tầm nhìn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đồng thời cùng nỗ lực để đảm bảo tầm nhìn tiếp tục phát triển”.

Các bộ trưởng cũng đã thảo luận về các vấn đề khu vực cùng quan tâm và cơ hội mở rộng hợp tác.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cùng người đồng cấp Mỹ và Australia cũng đã có cuộc gặp riêng, trong đó cam kết tăng số lượng các cuộc tập trận chung.

Đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La lần thứ 20 (SLD20) tại Singapore do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức đã chính thức khai mạc sáng 3/6 với sự tham dự của trên 550 đại biểu là lãnh đạo quốc phòng, an ninh và giới chuyên gia học giả đến từ 41 quốc gia.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị.

TRẦN QUYÊN