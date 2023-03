Nhật Bản nới lỏng quy định về đeo khẩu trang

Ngày 13/3, Nhật Bản bắt đầu nới lỏng quy định về việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Văn bản hướng dẫn mới do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) ban hành được áp dụng trước thời điểm dịch COVID-19 được hạ cấp xuống ngang bằng với dịch cúm mùa vào ngày 8/5 tới.

Văn bản nhấn mạnh: “Kể từ ngày 13/3, việc đeo khẩu trang sẽ được thực hiện dựa trên cân nhắc của từng cá nhân và tôn trọng sự lựa chọn độc lập của từng cá nhân”. Tuy nhiên, một số trường hợp như có triệu chứng mắc COVID-19, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hay sống cùng người mắc COVID-19 vẫn được khuyến nghị đeo khẩu trang.

Mặt khác, mặc dù việc đeo khẩu trang là do cá nhân tự quyết định nhưng các nhà quản lý DN vẫn được phép yêu cầu khách hàng hoặc nhân viên đeo khẩu trang vì lý do kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh hoặc vì lý do kinh doanh.

Với việc quy định về việc đeo khẩu trang đã được nới lỏng, nhiều hãng hàng không và các công ty vận tải hành khách công cộng khác như tàu điện và xe buýt cùng với nhiều siêu thị và cửa hàng tiện ích đã cho phép hành khách tự quyết định có đeo khẩu trang hay không, thay vì bắt buộc họ phải làm như vậy. Bên cạnh đó, về nguyên tắc, HS và GV cũng không phải đeo khẩu trang khi năm học mới bắt đầu vào ngày 1/4 tới.

Trong thời gian gần đây, dịch COVID-19 đã lắng dịu tại Nhật Bản. Ngày 12/3, nước này chỉ ghi nhận thêm 6.985 ca mắc, giảm khoảng 1.700 ca so với một tuần trước đó và giảm mạnh so với mức đỉnh của làn sóng thứ 8 hiện nay (gần 250.000 ca/ngày được ghi nhận vào đầu tháng 1/2023).

