Số vụ vi phạm giao thông giảm mạnh

Từ ngày 1/1, Nghị định 168/NĐ-CP, của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ có hiệu lực. Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đã chuyển biến tích cực.

Tại chốt đèn giao thông đường 30/4 và Đô Lương (TP.Vũng Tàu) người điều khiển phương tiện dừng đúng vạch, không còn tình trạng rẽ phải khi đèn đỏ, đèn vàng. (Ảnh chụp sáng 6/2).

Ý thức tăng lên

Đại diện Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, ngay khi Nghị định 168 có hiệu lực thi hành, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã khẩn trương triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân để thực hiện nghiêm. Tính đến nay, lực lượng CSGT đã gắn 684 áp phích tuyên truyền tại các ngã ba, ngã tư, khu dân cư, tuyến, địa bàn có TTATGT phức tạp; tuyên truyền trực tiếp với gần 4.000 lượt người tham gia, phát 21 bản tin tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị định 168…

Theo ghi nhận, tại nhiều chốt đèn giao thông trên toàn tỉnh đã được gắn áp phích tuyên truyền với nội dung “Vượt đèn đỏ, đèn vàng mức phạt: ô tô 20 triệu đồng, mô tô 6 triệu đồng”. Vì vậy, người tham gia giao thông chấp hành tốt việc dừng đúng vạch, chạy đúng làn đường, không leo xe lên vỉa hè, không rẽ phải khi đèn vàng, đỏ...

Những ngày đầu khi Nghị định 168 mới có hiệu lực tại chốt đèn đường 30/4 và Đô Lương (TP.Vũng Tàu) tình trạng rẽ phải khi đèn vàng, đèn đỏ diễn ra phổ biến thì nay tình trạng này đã giảm trông thấy. Sáng 5 và 6/2, quan sát nhiều giờ liền tại chốt đèn, chúng tôi ghi nhận không còn trường hợp vượt đèn đỏ.

Ông Nguyễn Văn N. (trú đường Đô Lương, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Với mức phạt cao cho các hành vi vi phạm giao thông như hiện nay thì mọi người không còn “phóng nhanh, vượt ẩu” mà chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện giao thông”.

Tương tự, ông Trần Văn V. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) cho biết: “Nếu như trước đây, khi đèn xanh còn 1-2 giây tôi thường tăng tốc để qua chốt đèn. Thế nhưng, bây giờ khi đèn xanh còn 4-5 giây tôi không dám vượt mà giảm ga, rà thắng dừng đúng vạch kẻ”.

Cán bộ CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường 2/9.

Các lỗi vi phạm giảm sâu

Phòng CSGT cho biết, sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, các hành vi vi phạm TTATGT giảm rõ rệt. Cụ thể, từ ngày 1/1, đến ngày 2/2, lực lượng CSGT toàn tỉnh xử lý 230 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (giảm 331 trường hợp so với thời gian trước liền kề), 69 trường hợp lưu thông ngược chiều đường (giảm 121 trường hợp), 301 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường quy định (giảm 122 trường hợp), 1.185 trường hợp không đội nón bảo hiểm (giảm 517 trường hợp)…

“Trước đây, theo quy luật, cứ dịp cuối năm, TNGT thường tăng do người dân đi lại nhiều hơn, lưu lượng xe cộ di chuyển trên các cung đường đông hơn. Tuy nhiên, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ và những ngày đầu năm tai nạn giao thông giảm đáng kể. Điều đó hướng tới mục tiêu lập lại kỷ cương giao thông, góp phần hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông, xây dựng giao thông văn minh, an toàn”, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) nhấn mạnh.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, xảy ra 6 vụ TNGT, làm 3 người chết và 3 người bị thương (giảm 5 vụ, giảm 1 người chết và 4 người bị thương so với Tết năm 2024). Toàn quốc xảy ra 445 vụ TNGT, làm chết 209 người và 373 người bị thương (giảm 258 vụ, giảm 126 người chết và giảm 232 người bị thương so với Tết năm 2024).

Chiều 5/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an cho biết, sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị định 168, có thể khẳng định những chuyển biến rất tích cực về nhận thức và hành vi của người dân, doanh nghiệp, lái xe tải, xe khách… khi tham gia giao thông.

Người dân đã chấp hành nghiêm túc hơn các quy định của pháp luật về TTATGT ngay cả khi không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Đặc biệt là chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi đúng làn đường, trên đường cao tốc các phương tiện không chạy ở làn dừng khẩn cấp.

Nếu so với tháng liền kề lỗi vi phạm nồng độ cồn đã giảm 13%, vi phạm tốc độ giảm 2,1%, vi phạm quá tải giảm 44%, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông giảm 36,7%; vi phạm về mũ bảo hiểm giảm 23,8%; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông giảm 31,5%... Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Nhân dân đón Tết rất an toàn, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN