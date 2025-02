Mâu thuẫn trên mạng dẫn tới đánh nhau; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Mâu thuẫn trên mạng dẫn tới đánh nhau

Ngày 5/2, Công an huyện Long Đất tiếp tục xử lý vụ mâu thuẫn trên mạng dẫn đến đánh nhau xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do mâu thuẫn trên mạng nên P.N.N.P. (SN 2010), T.N.C. (SN 2010) và N.T.T.T. (SN 2011, cùng trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất) hẹn gặp D.T.M.C. (SN 2009, phường 10, TP.Vũng Tàu) đến khu vực nhà thờ Phước Tỉnh để giải quyết. Khi đi đến địa điểm trên, D.T.M.C. lao vào túm tóc đánh T.N.C. Trong quá trình giằng co với T.N.C. thì D.T.M.C. ngã bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý P.Đ.T.A. (SN 1997, trú TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực thôn Phước Hải, xã Tân Hải, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang A. đang tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Lê Nguyễn)