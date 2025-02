Xử lý các đối tượng đá gà; Bắt quả tang đối tượng nghi vận chuyển pháo lậu

Xử lý các đối tượng đá gà

Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ đá gà xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu vực KP.Bến Đình, phường Mỹ Xuân. Tang vật thu giữ 16,85 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Bắt quả tang đối tượng nghi vận chuyển pháo lậu

Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra đối với 1 đối tượng nghi vận chuyển pháo lậu xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an TP.Vũng Tàu tuần tra đến khu vực hẻm 154 Bình Giã, phường 8, thì phát hiện T.H.M. (SN 2005, trú tỉnh Đồng Nai) đang điều khiển xe mô tô vận chuyện một khối hình hộp có in chữ tiếng nước ngoài nghi là pháo nhập lậu. (Sơn Khê)

Mua bán trái phép chất ma túy

Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Võ Thị Sáu, KP.Mỹ An (TT.Phước Hải). Trước đó, tại địa điểm trên Công an TT.Phước Hải bắt quả tang T.M.T. (SN 1976, trú huyện Long Đất) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 12 đoạn ống nhựa hàn kín, bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy dạng heroin. (Lê Nguyễn)

Đốt pháo hoa nổ trái phép

Công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đang lập hồ sơ xử lý vụ đốt pháo hoa nổ trái phép xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Bình Châu phát hiện ông H.V.T. (SN 1989, trú huyện Xuyên Mộc) đang đốt pháo hoa nổ trái phép. (Phước An)