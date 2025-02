Bà Rịa xây dựng khu dân cư an toàn giao thông

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) bền vững trên địa bàn, Công an TP.Bà Rịa đã xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư an toàn giao thông” tại các khu phố, ấp.

Thiếu tá Đặng Duy Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Phước Trung tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành quy định về trật tự ATGT.

Xây dựng thí điểm tại khu phố, ấp

Khu phố 5 (còn gọi là khu Bến Súc), phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) có hơn 400 hộ dân. Nơi đây được bao quanh bởi 3 mặt là sông, chỉ một tuyến đường duy nhất kết nối hướng ra QL51. Vì vậy nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực này khá cao. Do đó, UBND phường Phước Trung phối hợp cùng Công an phường đã triển khai mô hình điểm “Khu dân cư an toàn giao thông”. Từ cuối năm 2024, khi khu phố 5 được triển khai thí điểm mô hình, Công an phường Phước Trung cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân đội nón bảo hiểm, chú ý quan sát khi lưu thông qua QL51.

Một buổi tối cuối tháng 1, Thiếu tá Đặng Duy Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Phước Trung mời các hộ dân đến trụ sở khu phố 5 để nghe tuyên truyền Luật Trật tự ATGT kết hợp triển khai mô hình “Khu dân cư an toàn giao thông”.

Chuẩn bị sẵn máy và màn chiếu, Thiếu tá Tuấn đã dẫn chứng bằng hình ảnh, camera an ninh ghi lại những vụ TNGT với nhiều nguyên nhân khác nhau. Đồng thời, cảnh báo các hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn như: chạy quá tốc độ, chạy sai làn đường, vi phạm nồng độ cồn, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện,… Qua đó, Thiếu tá Đặng Duy Tuấn nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông để bảo vệ bản thân và mọi người.

Cán bộ Công an phường còn thông tin những điểm mới của Luật Trật tự ATGT và Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025); những hành vi vi phạm áp dụng trừ điểm giấy phép lái xe. Cán bộ cũng trò chuyện để lắng nghe, giải đáp những vấn đề người dân chưa hiểu về luật cũng như các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ông Đinh Công Chánh (ngụ khu phố 5, phường Phước Trung) cho rằng, các buổi tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT giúp người dân ý thức hơn trong quá trình tham gia giao thông. “Mô hình được xây dựng ở khu dân cư sẽ giúp người dân thay đổi những thói quen chưa tốt khi điều khiển xe. Khi xem các clip về hậu quả của TNGT, tôi cũng cảm thấy ớn lạnh và tự nhắc mình phải chấp hành nghiêm quy định giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân”, ông Chánh nói.

Tiếp tục nhân rộng

Sau buổi tuyên truyền, Thiếu tá Đặng Duy Tuấn cùng cán bộ Công an phường Phước Trung còn đến từng nhà dân để tuyên truyền, ký giấy cam kết “Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT”.

Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư an toàn giao thông” TP.Bà Rịa cho biết, công tác triển khai xây dựng mô hình được thực hiện từ cuối năm 2024 đến nay. TP.Bà Rịa đã xây dựng mô hình tại 13 khu phố, ấp và sẽ tiếp tục nhân rộng trong năm 2025.

Mô hình được thực hiện với mục đích phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân, tạo động lực để toàn thể Nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tối đa vi phạm trật tự ATGT. Qua đó góp phần giảm thiểu bền vững TNGT ở 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, người bị thương); nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người dân, hướng tới xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn.

Thông qua mô hình, các ngành chức năng còn phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT và phong trào “Toàn dân bảo đảm trật tự ATGT”.

Trung tá Trần Thanh Lộc cho hay: “Mô hình được triển khai tại các khu phố, ấp nơi có tình hình trật tự ATGT phức tạp, mật độ dân cư đông. Đến nay, mô hình bước đầu đem lại hiệu quả tích cực và được người dân hưởng ứng. Các “Tổ tự quản ATGT” của mô hình được thành lập sẽ tổ chức thêm nhiều buổi tuần tra, giám sát, qua đó góp phần bảo vệ trật tự tại khu dân cư, các công trình giao thông”.

Bài, ảnh: HÀN LẬP