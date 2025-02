Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa): Điểm sáng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh tội phạm, giữ vững ANTT, xây dựng môi trường an toàn, văn minh, Công an phường Long Tâm trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Với hình thức "Rung chuông vàng" tuyên truyền pháp luật, Công an phường Long Tâm đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm cho biết, địa bàn phường giáp ranh nhiều khu vực phức tạp, từng là điểm nóng về tội phạm. Tuy nhiên, nhờ đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật, tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến.

Cụ thể, năm 2024, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, đồng thời triển khai hội thi "Rung chuông vàng pháp luật" giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sinh động. Đặc biệt, thành lập 10 nhóm Zalo ANTQ, 5 nhóm khu phố và 4 nhóm chuyên biệt, hỗ trợ chia sẻ thông tin, cảnh báo tội phạm và tiếp nhận phản ánh từ Nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 06, công an phường tăng cường quản lý cư trú, giáo dục đối tượng, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ an sinh xã hội, vận động học sinh quay lại trường và tạo việc làm cho người dân khó khăn.

Giữ vững an ninh trật tự

Ngoài tuyên truyền, Công an phường Long Tâm đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp tội phạm. Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán 2025, Công an phường triệt phá 2 vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, bắt 3 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra. Đồng thời, xử lý 12 đối tượng sử dụng ma túy, trong đó 7 đối tượng bị xử phạt hành chính, 5 đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hiện địa bàn không còn tụ điểm ma túy.

Năm qua, đơn vị đã điều tra, làm rõ 6 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 11 đối tượng, đạt 100% chỉ tiêu. Đồng thời, triệt phá 3 điểm mại dâm, xử lý 9 đối tượng, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Người dân đã cung cấp 45 tin báo, giúp công an xử lý 4 vụ hình sự, bắt 8 đối tượng, xử lý hành chính 23 vụ với 31 đối tượng. "Công tác tuyên truyền, cảm hóa đối tượng đạt kết quả cao, không có trường hợp tái phạm, góp phần quan trọng trong đảm bảo ANTT", Trung tá Hà Anh Đức cho biết.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm giúp cho tỷ lệ tội phạm trên địa bàn phường giảm hơn 45%, vượt chỉ tiêu đề ra hơn 40%. Đặc biệt, phường không xảy ra các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Thời gian qua, Công an phường đã huy động hiệu quả sức mạnh cộng đồng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đơn vị đã tham mưu 14 nghị quyết chuyên đề, triển khai 14 mô hình điển hình tiên tiến, 3 mô hình "Dân vận khéo" đạt hiệu quả cao.

Tiêu biểu có 3 mô hình được nhân rộng trên toàn phường: Mô hình bảo đảm ANTT và PCCC tại khu chung cư; Mô hình vận động Nhân dân trang bị bình PCCC; Mô hình vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, người dân đã tự giác giao nộp 2 khẩu súng quân dụng, 5 lựu đạn, 8 đầu đạn, 274 viên đạn, 6 kíp nổ, 5 roi điện… góp phần giữ gìn ANTT và PCCC tại địa phương.

Hiện phường có 6 CLB phòng chống tội phạm, 36 tổ tự quản về ANTT, hoạt động hiệu quả. Công an phường cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông và PCCC.

Những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm ANTT đã giúp Công an phường Long Tâm được đề xuất khen thưởng 6 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, Nhân dân và cán bộ phường đã được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đơn vị cũng đã vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua. "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở", khẳng định vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG