Nghi vấn thuê xe rồi chiếm đoạt; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Nghi vấn thuê xe rồi chiếm đoạt

Ngày 6/2, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ nghi vấn thuê xe mô tô rồi chiếm đoạt. Theo trình bày của bị hại, N.P.M.H. (SN 2002, trú TP.Hồ Chí Minh) thuê 2 xe mô tô của bà T.T.V.T. (SN 1978, trú xã Tam An, huyện Long Đất) với giá 200 ngàn đồng/xe/ngày. Sau đó, bà T. không liên lạc được với H. Qua theo dõi định vị gắn trên xe, bà T. biết 1 xe đang ở bãi giữ xe thuộc quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh), còn 1 xe khác đã tắt định vị. (Nguyễn Văn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Mỹ Thuận (TT.Phước Hải). Trước đó, Công an TT.Phước Hải bắt quả tang Đ.N.N. (SN 2000), H.V.H. (SN 1993, trú huyện Long Đất) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói nilon hàn kín, bên trong có chất tinh thể không màu, trong suốt nghi là ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 6/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) đã bàn giao Lê Đức Anh (SN 1992, trú tỉnh Kiên Giang) để Công an huyện Côn Đảo xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 21/1, Công an huyện Côn Đảo đã ra quyết định truy nã với Lê Đức Anh về tội cố ý gây thương tích. Ngày 4/2, đối tượng đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT đầu thú. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 19/10/2019, tại trước nhà số 1258 đường 30/4 (phường 12), Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ xe mô tô hiệu NAGAKI (Max II), màu Trắng-Hồng, BKS: 67S1-3741, số khung: RNDDCG6NND81003605, số máy: VDGZS150FMGN003605 . Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.241 hoặc 0937.939.367, gặp ĐTV: Vũ Xuân Hòa) để giải quyết.