Ngày 4/2, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức quán triệt kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tình hình an ninh trật tự và định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền trong thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu tại công an các địa phương trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua các nội dung kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025. Trong đó, chú trọng các nội dung về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cuộc cách mạng này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và đòi hỏi của nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần tăng hiệu ứng tích cực và lan tỏa niềm tin trong toàn xã hội về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu được quán triệt hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tư tưởng, định hướng tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên toàn quốc. Theo đó, trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng công an đã thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, người dân được đón Tết trong môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên, hạnh phúc.

TRÍ NHÂN