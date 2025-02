Bảo đảm tốt an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán

Ngày 3/2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, phương án đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động tăng cường lực lượng phối hợp công an xã và các lực lượng tại chỗ năm chắc tình hình cơ sở.

Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Trong đó, lực lượng công an thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân việc chấp hành pháp luật về ATGT, không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia; chấp hành các quy định an toàn về PCCC, vận động người dân không đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép.

Cán bộ CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trong những ngày Tết Ất Tỵ.

Lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, xử lý 9 vụ với 23 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; phát hiện 4 vụ với 4 đối tượng tàng trữ pháo nổ, 28 vụ với 28 đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép.

Tình hình trật tự ATGT trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ được đảm bảo. Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ TNGT, làm chết 3 người, bị thương 3 người (giảm cả 3 tiêu chí so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024). Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán cũng như các kế hoạch cao điểm khác của Công an tỉnh trong năm 2025.

Tin, ảnh: TRÍ TRUNG