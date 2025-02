Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lực lượng công an toàn tỉnh chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự ATGT nên an ninh trật tự, an toàn giao thông ổn định người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đại tá Vũ Như Hà (giữa), Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP.Vũng Tàu.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết

Theo chân lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn trong những ngày Tết chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có những trường hợp vi phạm ở mức kịch khung. Một số trường hợp đang bị tước bằng lái vì vi phạm nồng độ cồn nhưng vẫn vi phạm khi bị kiểm tra.

Là người trực tiếp đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tại đường 2/9 (TP.Vũng Tàu), Đại úy Nguyễn Vũ Điệp (cán bộ tổ công tác Đội CSGT và Trật tự) còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi đã sử dụng rượu bia không được điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Cán bộ CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tại đường 2/9.

Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Phó Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) cho biết, với mục tiêu phòng ngừa tai nạn giao thông, tiến tới hình thành thói quen “đã uống rượu, bia, không lái xe” trong những ngày Tết, đơn vị duy trì nhiều ca công tác tại các thời điểm khác nhau kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn để đảm bảo cho người dân đón Tết, vui xuân được an toàn.

Tương tự, đại diện Công an TX.Phú Mỹ cho biết, trong những ngày Tết, Đội CSGT và Trật tự đã chủ động phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thị xã “xuyên đêm, xuyên Tết”.

Trong khi đó, người dân rất đồng tình với việc xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm nồng độ cồn của CSGT. Đồng thời, mong muốn việc này cần được làm thường xuyên và lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Ba (trú phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) cho biết: “Lễ, Tết mọi người đến thăm nhau nên sẽ có chén rượu, lon bia. Và khi sử dụng rượu bia thì nên đi taxi để về nhà cho an toàn. Tôi ủng hộ việc kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện xuyên Tết của lực lượng Cảnh sát giao thông”.

Không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự

Để bảo đảm ANTT dịp trước và trong Tết Nguyên đán năm 2025, Công an tỉnh và công an các địa phương đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT; bố trí lực lượng duy trì nghiêm túc công tác trực ban, trực chỉ huy, thường trực chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Lực lượng công an các địa phương đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT; tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến, địa bàn 24/24 giờ, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm; tiếp nhận, giải quyết các vụ việc ngay từ ban đầu, không để xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT...

Nhờ làm tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Quyền, Trưởng Công an huyện Long Đất cho biết, trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng công an huyện, xã, thị trấn ứng trực 100% quân số kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở không để này sinh các tình huống phức tạp; tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy; tích cực đi “từng ngõ gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không vi phạm về pháo nổ, vũ khí và công cụ hỗ trợ; chỉ đạo công an các xã, thị trấn và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra kiểm soát 24/24 giờ kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật với phương châm “không có vùng cấm không có ngoại lệ” nên không xảy ra tình huống bị động bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN