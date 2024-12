Vận động người dân giao nộp hơn 300 vũ khí, vật liệu nổ các loại

Chiều 31/12, Ban chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an huyện Xuyên Mộc tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Năm 2024, lực lượng Công an huyện, Quân sự huyện, Đồn biên phòng Bình Châu và Đồn biên phòng Phước Thuận đã chủ động phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện. Phối hợp vận động Nhân dân giao nộp, thu gom 2 súng cạc-bin, 273 viên đạn các loại, 31 vũ khí thô sơ, 6 đầu đạn pháo.

Công an huyện tổ chức tiêu hủy 438 vũ khí, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm và pháo nổ các loại. Các đồn biên phòng chủ trì, phối hợp với công an địa phương bắt giữ, ra quyết định khởi tố nhiều đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THANH HỒNG