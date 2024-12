Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải

Thời gian qua, tại khu vực phao số 0 Vũng Tàu và vịnh Gành Rái có tình trạng tàu cá hoạt động đánh bắt thủy sản gây cản trở lưu thông cũng như mất an toàn hàng hải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Nhiều tàu cá hoạt động tại khu vực phao số 0 Vũng Tàu và luồng hàng hải gây mất an toàn.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Phao số 0 Vũng Tàu là khu vực neo đậu chờ xuất, nhập, quá cảnh của các tàu biển và chờ hoa tiêu dẫn luồng vào bến cảng. Khu vực này nghiêm cấm tàu cá, sà lan neo đậu, hoạt động đánh bắt thủy sản nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Thời gian gần đây, do tàu công vụ của Cảng vụ Hàng Hải Vũng Tàu xuống cấp và phải sửa chữa lớn nên tần suất điều động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xua đuổi tàu cá và bảo đảm an toàn cho tàu chở hàng trọng tải lớn tại khu vực này có xu hướng giảm. Vì vậy, tình trạng tàu cá thả lưới, kéo lưới di động đánh bắt thủy sản tại khu vực phao số 0 Vũng Tàu và vịnh Gành Rái có dấu hiệu phức tạp trở lại. Thậm chí, có tình trạng ngư dân xem thường cảnh báo (còi) của thuyền trưởng, hoa tiêu dẫn tàu.

Đơn cử, khoảng 1h ngày 5/12, có nhiều tàu cá đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực phao số 0 khiến đội ngũ hoa tiêu hàng hải đang dẫn tàu container (chiều dài 366m) vào cảng TCTT không thể hỗ trợ thuyền trưởng điều động tàu an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu phải xuyên đêm đi hỗ trợ xua đuổi tàu cá nhưng vẫn có trường hợp không chấp hành các cảnh báo. Những hành vi này đã gây mất trật tự an toàn hàng hải, làm cản trở việc đi lại của tàu biển trên luồng hàng hải.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện một đơn vị hoa tiêu dẫn tàu tại TP.Vũng Tàu cho biết, trong quá trình lưu thông từ phao số 0 Vũng Tàu vào cảng VEDAN trên sông Thị Vải, có ghi nhận nhiều tàu cá, sà lan đậu trái phép, lấn luồng gây mất an toàn hàng hải. Cụ thể, đoạn từ phao số 0 Vũng Tàu đến phao số 5 và 6 thường xuyên có tàu đánh cá hoạt động trong phạm vi luồng; từ phao số 19 đến phao 21 cũng có nhiều tàu cá hoạt động trong luồng hàng hải. Thời điểm xuất hiện nhiều tàu cá thường vào lúc nước bắt đầu ròng. Đặc biệt, vị trí nguy hiểm nhất là khu vực từ thượng lưu nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ đến cầu Phước An hiện có 2 hàng đáy tồn tại từ nhiều năm, gây mất an toàn cho tàu lớn.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu tuần tra, kiểm soát trên sông Cái Mép-Thị Vải.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Theo Thượng tá Trần Văn Bảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, công tác phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu được đơn vị triển khai nghiêm túc trong thời gian qua, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức thuyền trưởng, ngư dân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số tàu cá đánh bắt trái phép tại khu vực phao số 0 gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn hàng hải.

"Ngư dân có một số hủ tục như cắt ngang mũi tàu lớn để lấy may mắn cho chuyến đi biển. Tuy nhiên, việc này rất dễ dẫn xảy ra tai nạn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng ngư dân. Để ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực phao số 0, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền đến ngư dân để họ hiểu, tự giác chấp hành quy định", Thượng tá Trần Văn Bảng cho biết thêm.

Trước tình trạng tàu cá đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực phao số 0 Vũng Tàu, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp, thành lập tổ tuần tra, xua đuổi tàu cá và xử lý tàu cá đánh bắt thủy sản tại khu vực phao số 0 Vũng Tàu và trên tuyến luồng hàng hải sông Cái Mép-Thị Vải gây cản trở việc di chuyển của tàu biển. Đồng thời khẩn trưởng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo giải tỏa đăng đáy, các cơ sở lồng bè nuôi trồng thủy sản, đánh bắt thủy sản trái phép tại Vịnh Gành Rái, trên sông Cái Mép-Thị Vải và tổ chức cưỡng chế, xử lý các trường hợp này.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng có văn bản số 4407/BCH-TM về phối hợp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện gây cản trở, vi phạm các quy định về hàng hải gửi đến Đồn Biên phòng Bến Đá, Đồn Biên phòng Long Sơn và Biên Phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, BĐBP tỉnh yêu cầu trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đăng ký thủ tục xuất nhập bến cho tàu cá, các đơn vị cần tuyên truyền cho thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản trên biển; Yêu cầu điều khiển phương tiện đúng luồng hàng hải và khai thác đúng vùng theo quy định. Các đơn vị phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở khu vực phao số 0 Vũng Tàu, vịnh Gành Rái, sông Cái Mép-Thị Vải, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tàu cá hoạt động sai quy định.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM