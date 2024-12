Đại tá Vũ Như Hà làm Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng 31/12, Bộ Công an phối hợp với thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Như Hà.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Vũ Như Hà (SN 1970, quê quán xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Như Hà.

Đại tá Vũ Như Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP.Hồ Chí Minh); Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Đại tá Vũ Như Hà được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Với những kinh nghiệm và năng lực của bản thân, đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, những thành tích mà Công an tỉnh đạt được thời gian, nhanh chóng tiếp cận công việc, tích cực, chủ động cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BẢO KHÁNH