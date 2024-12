Bắt đối tượng đột nhập nhà hàng trộm hơn nửa tỷ đồng

Ngày 31/12, Công an TP.Bà Rịa cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng trộm cắp hơn nửa tỷ đồng tại một nhà hàng trên địa bàn.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo của ông B.V.L. (SN 1967, chủ nhà hàng trên địa bàn phường Long Hương, TP.Bà Rịa) về việc bị trộm tài sản trị giá khoảng 650 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an TP.Bà Rịa xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Lợi (SN 1994, trú xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên sau khi gây án, Lợi mang theo tài sản trộm cắp rời khỏi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi đến các tỉnh thành khác để lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan công an.

Đến ngày 26/12, Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) giám sát khu vực cư trú của đối tượng Lợi. Đồng thời, vận động gia đình giao nộp lại số tiền đối tượng phạm tội. Ngày 27/12, Lợi đến trình diện cơ quan công an và giao nộp số tiền trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận, bản thân sử dụng ma tuý, vay tiền qua các app cho vay trên mạng để ăn chơi, không có khả năng trả nợ nên chọn nhà hàng của ông B.V.L. để trộm cắp.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG