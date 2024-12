Cướp tài sản; Đánh bài trong quán cà phê

Cướp tài sản

Ngày 30/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đoạn đường thuộc địa phận KP.Hải Điền (TT.Long Hải), H.V.Đ. (SN 1995, không nơi cư trú ổn định) đã cướp của anh T.B.T. (SN 1993, trú huyện Long Điền) 1 túi xách bên trong có 2 ĐTDĐ và 5,2 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Đánh bài trong quán cà phê

Ngày 30/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang 4 đối tượng gồm: N.Q.C. (SN 1988), N.Đ.T. (SN 1980), B.T.P. (SN 1991) và L.Q.H. (SN 1985), cùng trú huyện Xuyên Mộc, đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm tại quán cà phê G.L.B.D. (KP.Láng Sim, TT.Phước Bửu). Tang vật thu giữ gồm 94 thẻ nhựa (quy ước mỗi thẻ 100 ngàn đồng), 4,6 triệu đồng và 3 bộ bài tây 52 lá. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trước chung cư Seaview 4 (khu đô thị Chí Linh, phường 10, TP.Vũng Tàu). Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang N.M.Q. (SN 1985, trú TP.Vũng Tàu) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy đá. (Trí Nhân)

2 người thương vong vì tai nạn giao thông

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 25+200, đường Ven Biển, thuộc ấp Hội Mỹ (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 60V9-42… do anh N.H.T. (SN 1993, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô BKS 72AK-044… do anh V.H.G.P. (SN 2008, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả, anh T. tử vong, còn anh P. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đất Đỏ điều tra làm rõ. (Trí Bình)