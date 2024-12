Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/12, Công an TX.Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra đối với N.Đ.T. (SN 1986, trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, T. kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái nên có nhu cầu thuê lại xe ô tô để làm dịch vụ. Trong năm 2023 và 2024, 10 người đã giao 10 xe ô tô các loại cho T. quản lý, kinh doanh xe. Tuy nhiên, T. đã mang các xe ô tô trên cầm cố lấy tiền rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý N.T.H. (SN 1984, trú TP.Bà Rịa) và T.B.V. (SN 1987, trú TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 9 đoạn ống hút nhựa, hàn kín, bên trong có chứa chất rắn, 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai là ma túy). (Sơn Khê)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 17/12, Công an TP.Bà Rịa đang tiếp tục điều tra vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực chợ đêm Bà Rịa, thuộc KP2, phường Phước Trung. Trước đó, 7 người tại 2 gian hàng kinh doanh quần áo xảy ra mâu thuẫn rồi dùng bình xịt hơi cay, dao, ghế nhựa xô xát, đánh nhau gây mất an ninh trật tự. (Lê Nguyễn)

2 xe mô tô va chạm, 2 người thương vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Tỉnh lộ 44A, KP.Long Hiệp, TT.Long Điền (huyện Long Điền). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72C2-162… do anh H.M.T. (SN 1992, trú huyện Long Điền) điều khiển đến đoạn đường trên va chạm với xe mô tô BKS 72L9-29… do ông N.V.N. (SN 1978, trú tỉnh Sóc Trăng) điều khiển. Hậu quả, ông N.V.N. tử vong, anh T. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Điền điều tra làm rõ. (Trí Bình)