Vào nhà giật điện thoại; Đột nhập nhà dân trộm 172 triệu đồng

Vào nhà giật điện thoại

Ngày 16/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị Đ.N.T.H. (SN 2007) đang sử dụng điện thoại di động trong phòng trọ tại hẻm 127, Phạm Hồng Thái, phường 7, thì bị một nam thanh niên xông vào giật điện thoại rồi tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

Đột nhập nhà dân trộm 172 triệu đồng

Ngày 16/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, bà L.T.T.H. (SN 1974, ngụ ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng) đi công việc về nhà phát hiện cầu dao điện bị ngắt, khung cửa sổ phòng khách bị bẻ cong. Qua kiểm tra, bà H. phát hiện nhiều tài sản trong nhà đã bị trộm, với tổng giá trị khoảng 172 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Sử dụng giấy phép lái xe hạng FC giả

Ngày 16/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.T.T. (SN 1984, trú tỉnh Bình Định) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trước đó, lực lượng CSGT (Công an tỉnh) tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT tại địa bàn TX.Phú Mỹ thì phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 72C-047… kéo theo sơ mi rơmooc BKS 72R-043... do ông N.T.T. điều khiển, lưu thông không đúng làn đường quy định. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT nghi ngờ giấy phép lái xe hạng FC của ông T. là giả nên lập hồ sơ bàn giao vụ việc để Công an TX.Phú Mỹ điều tra xử lý theo quy định. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng đang bị truy tìm

Ngày 16/12, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Phạm Thanh Tú (SN 2007, trú tỉnh An Giang) theo quyết định truy tìm ngày 14/11/2024, của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 15/10/2024, tại KCN Sonadezi, thuộc xã Nghĩa Thành. (Phước An)

Va chạm xe tải, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km8+900, Tỉnh lộ 765, TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ). Thông tin ban đầu cho biết, xe ô tô BKS 50H-169... do anh V.V.S. (SN 1995, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông theo hướng từ vòng xoay TT.Đất Đỏ đi vòng xoay xã Long Tân, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô BKS 72F9-131... do chị L.T.T.T. (SN 1983, trú huyện Đất Đỏ) điều khiển đang qua đường. Hậu quả, chị T. tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đất Đỏ điều tra làm rõ. (Sơn Khê)