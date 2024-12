Đổ xô đổi bằng lái vì thông tin sai lệch

Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đổ xô đến văn phòng một cửa để đổi giấy phép lái xe (GPLX), gây nên tình trạng quá tải nghiêm trọng. Nguyên nhân chính được xác định là do thông tin sai lệch về việc phải đổi giấy phép trước thời hạn quy định.

Số lượng người đổi GPLX tăng đột biến hơn 50% so với cùng kỳ.

Nhiều điểm làm thủ tục quá tải

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe luôn trong tình trạng quá tải. Hàng dài người xếp hàng chờ đợi, nhiều người chia sẻ rằng họ nghe tin về việc giấy phép lái xe cũ sẽ không còn giá trị nên vội vã đi đổi.

Ông Trần Văn Minh (phường 3, TP. Vũng Tàu) cho biết: “Tôi nghe thông tin, theo Thông tư 35/2024 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người có GPLX ô tô quá hạn dưới một năm sẽ phải thi lại lý thuyết để đổi GPLX; nếu quá hạn từ một năm trở lên, phải thi lại cả lý thuyết và thực hành. Quy định này nghiêm ngặt hơn so với trước đây, khi người có GPLX quá hạn dưới 3 tháng vẫn được đổi mà không cần thi lại. Điều này khiến tôi lo lắng và đi đổi GPLX trước khi quy định mới có hiệu lực”.

Cùng tâm trạng, bà Nguyễn Thị Hạnh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), một người dân đến đổi GPLX chia sẻ: “Tôi nghe tin GPLX hạng B1 sẽ không được sử dụng hoặc phải thi lại sau ngày 1/1/2025 nên vội vã đến làm thủ tục. Đến nơi mới biết thông tin không chính xác”.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết: Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 27/6/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Sau khi Luật này được thông qua, đã xuất hiện một số thông tin không chính xác về giấy phép lái xe hiện hữu nếu không thực hiện đổi, cấp lại, GPLX sẽ không còn giá trị sử dụng. Thông tin này khiến người đăng ký hồ sơ đổi GPLX tăng đột biến. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo số liệu thống kê nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe vào những tháng cuối năm 2024 tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe

Việc nhiều người đổ xô đi làm thủ tục đổi GPLX đã dẫn đến việc Sở Giao thông - Vận tải không đủ phôi ấn chỉ in GPLX phục vụ cho người dân theo số lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, trong thời gian chờ Cục Đường bộ Việt Nam hỗ trợ bổ sung phôi ấn chỉ in GPLX, Sở GT-VT khẳng định giấy phép lái xe của người dân được cấp trước ngày Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2025) được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. Người dân không nên nghe những thông tin không chính xác đang lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Sở GT-VT sẽ ưu tiên tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi GPLX cho các trường hợp: Đổi GPLX do bị mất; Đổi GPLX do bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng; GPLX đã đến thời hạn phải đổi hoặc còn giá trị sử dụng tối đa 30 ngày trước ngày hết hạn được ghi trên mặt trước của GPLX. “Những trường hợp khác nếu người dân vẫn có nhu cầu đổi vì lý do khách quan thì Sở GT-VT vẫn tiếp nhận, tuy nhiên thời hạn nhận GPLX có thể chậm hơn so quy định”, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận cho biết thêm.

Tình trạng quá tải khi đổi GPLX tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan chức năng. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng với người dân. Sở GT-VT tăng cường công tác tuyên truyền, người dân cần cập nhật thông tin chính xác, tránh tin vào các thông tin sai lệch gây hoang mang. Đồng thời, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin trước khi đến làm thủ tục để tránh tình trạng quá tải.

