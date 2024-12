Cẩn trọng khi mua vé máy bay online

Cuối năm, lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay về quê, du lịch, công tác… tăng cao, một số đối tượng lừa đảo đã sử dụng chiêu trò bán vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tài sản. Thực tế, không ít trường hợp đã bị mất tiền khi mua vé tại các website lừa đảo hoặc qua tài khoản mạng xã hội giả danh nhân viên phòng vé.

Một trang website lừa đảo.

Tiền đã trao nhưng chờ hoài không thấy vé

Phản ánh với Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, anh Lê Trung Hiếu (ngụ phường 10, TP.Vũng Tàu) cho biết, đầu tháng 12 vừa qua, anh lên mạng đặt vé máy bay đi Hà Nội công tác. Do cần gấp, anh truy cập vào trang web https://vietnambooking24h.com để mua vé nhanh. Tại đây, một người xưng là nhân viên đại lý vé máy bay của các hãng hàng không lớn trong nước kết nối với anh Hiếu tư vấn việc mua vé.

“Sau khi được người này hướng dẫn, tôi đồng ý mua vé của một hãng hàng không với giá 2,2 triệu đồng. Người này gửi mã đặt chỗ và yêu cầu tôi phải thanh toán tiền ngay, nếu không sẽ hủy vé. Do tin tưởng, tôi chuyển tiền ngay. Chờ mãi không thấy vé, tôi gọi lại thì bị chặn liên lạc. Lúc đó, tôi mới biết mình bị lừa”, anh Hiếu kể.

Bà Lê Thị Thảo, chủ một đại lý bán vé máy bay ở TP. Vũng Tàu cho biết, tình trạng lừa đảo bán vé máy bay thời gian qua xảy ra khá nhiều, chủ yếu đánh vào tâm lý và lòng tin của người dân. Sau khi nhận tiền, đối tượng chặn liên lạc, người bị lừa rất khó tìm ra thủ phạm và khả năng lấy lại tiền gần như bằng không.

“Người bị lừa thường là những người lần đầu mua vé online, không rành về đặt dịch vụ trực tuyến. Nhiều người sẵn sàng thanh toán trước một phần hoặc toàn bộ tiền mua vé mà chưa tìm hiểu kỹ thông tin”, bà Thảo cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, gần đây các đối tượng còn tinh vi lập trang web, mạng xã hội giả danh công ty uy tín, công khai địa chỉ và số tài khoản của “công ty ma” để đăng tải thông tin bán vé như một đại lý vé máy bay chuyên nghiệp, khiến nhiều người am hiểu cũng có thể sập bẫy.

Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn làm vé giả hoặc dẫn dụ nạn nhân đặt cọc tiền mua vé sớm để hưởng ưu đãi. Khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, chúng chiếm đoạt tài sản.

Giải pháp phòng ngừa

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cảnh báo người dân cần thận trọng khi đặt vé máy bay trên mạng để tránh mất tiền oan.

Công an tỉnh khuyến cáo, mỗi người dân nên thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông để cập nhật những thủ đoạn lừa đảo mới. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo, khi có nhu cầu mua vé máy bay, người dân nên đặt vé trực tiếp qua website chính thức của hãng hàng không hoặc gọi lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé online. Trước khi giao dịch, cần tìm hiểu kỹ và xác nhận thông tin mã vé, kiểm tra hiệu lực vé; đồng thời yêu cầu nhân viên hãng hàng không kiểm tra lại thông tin hành trình và hành khách. Đặc biệt, không nên giao dịch qua trung gian thứ ba hoặc đại lý không rõ uy tín.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ