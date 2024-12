Tuyên truyền phòng chống tội phạm cho học sinh

Ngày 16/12, Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và truyền thống 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam cho hơn 3.500 cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn phường.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề như: phòng chống tội phạm học đường, bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, các cán bộ công an đã cảnh báo về nguy cơ tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, sử dụng ma túy học đường và tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông…

THANH HẢI