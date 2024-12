Đấu tranh chống sản xuất, buôn bán pháo nổ

Sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, Công an tỉnh và các địa phương đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này.

Đối tượng bị Công an huyện Long Điền bắt về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Vì lợi nhuận làm liều

Theo quy luật, cứ vào thời điểm cuối năm, nhất là Tết Dương lịch, Nguyên đán tội phạm vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép diễn biến rất phức tạp. Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm liên quan đến pháo nổ trái phép.

Ngày 19/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ đang tiếp tục xử lý đối với H.N.Đ. (20 tuổi, trú huyện Châu Đức) về hành vi mua bán pháo nổ. Trước đó, Công an TP.Vũng Tàu tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm đến địa bàn phường Thắng Nhất, phát hiện Đ. điều khiển xe mô tô chở theo hai bao tải có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong bao tải có 5 hộp pháo hoa có trọng lượng 7kg, 2 túi nilon chứa gần 200 viên pháo nổ. Mở rộng điều tra, Công an TP.Vũng Tàu khám xét nơi ở của Đ., tại xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) thu giữ 1 dây pháo nổ dài 3,7m. Làm việc với cơ quan công an, Đ. thừa nhận, số tang vật công an thu giữ là pháo hoa nổ và pháo nổ.

Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình quy định: phạt tiền từ 5-10 triệu đồng cho hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán hoặc vận chuyển pháo nổ trái phép đối với cá nhân, tổ chức vi phạm… Nếu lượng pháo nổ từ 6kg trở lên, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội “sản xuất, buôn bán hàng cấm” hoặc “tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, số lượng lớn hoặc có tính chất lặp lại, mức phạt tù có thể lên đến 15 năm.

Công an huyện Long Điền cũng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam B.N.C.D. (SN 1996) điều khiển chở theo B.T.H. (SN 1994, trú huyện Long Điền) về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Trước đó, Công an xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) tuần tra đến khu vực tổ 6, ấp Phước Thắng (xã Phước Tỉnh) thì phát hiện xe ô tô do B.N.C.D. điều khiển chở theo B.T.H. có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 100 khối hình hộp chữ nhật, nhiều màu sắc nghi là pháo hoa nổ nên đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật và mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Qua giám định của cơ quan chức năng xác định, các khối hình hộp chữ nhật trên là pháo nổ.

Thượng tá Phạm Phước Bình, Phó Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, các loại pháo nhập lậu trái phép từ nước ngoài này không chỉ gây nguy hiểm cho người sử dụng dùng mà còn đe dọa đến an ninh cộng đồng. Từ lợi nhuận thu về cao, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm qua mắt lực lượng chức năng như ngụy trang, giấu lẫn trong đồ gia dụng, thực phẩm hoặc vận chuyển về đêm để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, việc mua bán trái phép pháo nổ còn diễn ra qua mạng xã hội như Facebook, Zalo…gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tăng cường tuyên truyền

Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì ý thức chấp hành pháp luật, tố giác tội phạm của người dân góp phần ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Theo Thượng tá Phạm Phước Bình, thời gian qua, công an huyện và các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với nhà trường, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm và pháo. Đồng thời, phát huy sức mạnh, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để mỗi người dân là tai mắt của lực lượng công an trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, yêu cầu cơ sở kinh doanh tạp hóa, trường học, học sinh cam kết không tự chế, sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vật liệu nổ, pháo nổ trái phép.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng quản lý, kiểm tra hoạt động mua bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được mức độ nguy hiểm trong việc sử dụng pháo nổ và chủ động tố giác tội phạm, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán pháo nổ, góp phần bảo vệ quyền được an toàn về tính mạng, sức khỏe của người dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN