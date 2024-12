Trộm máy hàn; Bị lừa qua Facebook...

Trộm máy hàn

Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh N.V.N. (SN 1982, trú huyện Xuyên Mộc) làm việc tại trạm BTS Hồ Cốc (ấp 3, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) để 1 mô tô và 1 máy hàn cáp quang bên lề đường thì bị kẻ gian trộm cắp. (Nguyễn Văn)

Bị lừa qua Facebook

Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, bà N.T.H.M. (SN 1972, trú TP.Vũng Tàu) nhận được tin nhắn từ Facebook của tài khoản “Duyen Nguyen” xưng là cháu ở Mỹ nhờ chuyển khoản tiền để thanh toán cho khách mua hàng. Tin tưởng bà M. đã chuyển khoản số tiền 15 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng do tài khoản “Duyen Nguyen” cung cấp. Khi biết bị lừa bà M. đến công an trình báo. (Nguyễn Văn)

Bán số đề

Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức bán số đề xảy ra tại hẻm 172 Hoàng Hoa Thám (phường 2). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang L.T.N.A. (SN 1976) và L.T.N.P. (SN 1978, cùng trú TP.Vũng Tàu) đang bán số đề cho bà H.T.T. (SN 1956, trú TP.Vũng Tàu) với số tiền 95.000 đồng. Tang vật thu giữ 15 tờ phơi đề ghi thông tin số đề do N.A. và N.P. bán cho khách vào ngày 26/12; 2 tập cùi đề đã qua sử dụng; 2 tập cùi đề chưa qua sử dụng và số tiền 7,8 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý V.N.P. (SN 1999, trú TX.Phú Mỹ) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 1 đối tượng khác tại căn nhà không số thuộc tổ 3, KP.Bến Đình, phường Mỹ Xuân. Tang vật thu giữ 1 bộ sử dụng ma túy. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 29/12, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh bắt đối tượng Nguyễn Thị Thành (SN 1984, trú tỉnh Khánh Hòa) theo quyết định truy nã ngày 7/8/2024, của Công an TX.Phú Mỹ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. (Phước An)