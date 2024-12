Hiện nay, Công an huyện Đất Đỏ đã thiết lập 1 tài khoản zalo office account “CÔNG AN HUYỆN ĐẤT ĐỎ” và 40 nhóm zalo “Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống” tương ứng với 40 ấp, khu phố (21 ấp, 19 khu phố). Tính đến tháng 10/2024, các nhóm zalo này đã có 14.057 thành viên tham gia. Mỗi nhóm Zalo do cảnh sát khu vực, công an viên làm trưởng nhóm; giao Đội Tham mưu (Công an huyện) quản trị, theo dõi và thường xuyên báo cáo kết quả với lãnh đạo Công an huyện.