Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy

Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 8/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Ng.T.H. (SN 1992, trú TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, khoảng đầu tháng 4/2024, H. lên mạng đặt súng đồ chơi về chế tạo, thay thế một số bộ phận của súng để chuyển từ súng bắn đạn nhựa sang súng bắn đạn chì và làm thuốc súng nhồi vào các vỏ đạn, gắn đầu đạn thành viên đạn hoàn chỉnh. Sau khi chế tạo xong, H. bán lại cho Đ.T.D. (SN 2000, trú TP.Bà Rịa) để kiếm lời. H. còn bán cho T.V.Q (SN 1993, trú TX.Phú Mỹ) 1 khẩu súng và 6 viên đạn chì với giá 3,7 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 8/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, N.N.M. (SN 1997) sau khi nhậu về gặp T.T.H. (SN 1992, cùng trú phường 11) đang nhậu nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Sau đó, H. và M. gọi điện hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn tại hẻm 1013 đường 30/4. Hậu quả, M. bị H. dùng dao đâm nhiều nhát gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 8/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra hành chính căn nhà không số (thuộc KP. 4, phường Hắc Dịch), phát hiện, bắt quả tang P.T.S. (SN 1991) và T.Đ.H.Đ. (SN 1988, cùng trú TX.Phú Mỹ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 đối tượng gồm H.T.N.L. (SN 1995, trú tỉnh Thái Bình) và N.T.N.M. (SN 2001, trú TP.Hồ Chí Minh) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm: 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 4 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, chất bột mịn màu trắng trên 1 đĩa sứ tròn. (Trí Nhân)

Va chạm với xe mô tô người đi xe đạp tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo (KP.Hồng Lan, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 37B1-864… do ông V.V.D. (SN 1984, trú huyện Châu Đức) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đạp do ông L.C. (SN 1961, trú huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông C. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Châu Đức điều tra làm rõ. (Phước An)