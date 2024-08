2 xe mô tô va chạm, 2 người thương vong; Cướp tài sản...

Cướp tài sản

Ngày 7/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý L.V.L. (SN 2005) và Ng.H.H. (SN 2007, nơi ở TP.Vũng Tàu) về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực Công viên Hòa Bình (TP.Bà Rịa), 2 đối tượng trên dùng dao uy hiếp cướp 1 máy tính bảng và 1 ĐTDĐ của ông H.X.H. (SN 1970, trú TP.Vũng Tàu). (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại phòng trọ không số thuộc tổ 4 (KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ). Tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra bắt quả tang N.T.N.Đ. (SN 1983, trú tỉnh Bình Định) đang tàng trữ trái phép 3 gói nhỏ ma túy tổng hợp. (Sơn Khê)

2 xe mô tô va chạm, 2 người thương vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Tỉnh lộ 329 (thuộc ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72G1-667… do anh T.Đ.T. (SN 1989, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô BKS 72G1-009… do ông P.N.Q. (SN 1971, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển chở theo vợ là bà H.T.T.H. (SN 1975). Hậu quả, ông Q. tử vong, anh T. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Xuyên Mộc điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 7/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Ng.Th.B. (SN 1981, không nơi cư trú ổn định) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, B. đột nhập vào nhà anh P.V.T. (SN 2006, trú KP.Long Hiệp, TT.Long Điền, huyện Long Điền) trộm 1 túi xách bên trong có 4,7 triệu đồng. (Nguyễn Văn)