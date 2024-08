Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Lực lượng công an đang triển khai có hiệu quả công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), góp phần hạn chế các vụ vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) kiểm tra tang vật thu giữ.

Thu gom nhiều vật liệu nổ

Qua tuyên truyền, vận động của lực lượng công an phường, mới đây, ông P.T.D. (ngụ KP.2, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) đã đến Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) giao nộp 1 lựu đạn, 4 nguyên liệu nổ M60, 89 viên đạn các loại.

Ông D. cho biết, gia đình ông sinh sống tại Đắk Lắk. Trước đây, khu vực Tây Nguyên còn nhiều bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Trong quá trình làm rẫy, ông và người thân trong gia đình có nhặt được nhiều loại đạn nên đưa về nhà cất giữ để săn, bắn thú rừng. Đến năm 2005, gia đình chuyển xuống Bà Rịa sinh sống nên mang theo các loại đạn này.

“Các loại đạn và vật liệu nổ được tôi cất giữ cẩn thận. Thời gian gần đây, được Công an phường Long Tâm tuyên truyền, vận động nên tôi mang số đạn trên đến giao nộp, chứ để trong nhà không may xảy ra mất mát thì sẽ rất nguy hiểm”, ông D. nói.

Các vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bị tịch thu tại phường Long Tâm.

Tương tự, mới đây, bà H.T.N.Y. (ngụ KP.3, phường Long Tâm) cũng giao nộp 4 kíp nổ cối và 102 viên đạn quân dụng các loại; ông T.N.Q.N. (ngụ KP.2, phường Long Tâm) giao nộp 1 khẩu súng quân dụng K54.

Theo Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an biết được VK-VLN-CCHT, hung khí, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trong dân còn nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất ANTT. Do đó, lãnh đạo công an phường xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, nhiều người đã đến cơ quan chức năng giao nộp VK-VLN-CCHT.

Tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh và công an các địa phương cũng vận động thu gom được 8 khẩu súng các loại (3 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 4 súng tự chế), 374 viên đạn các loại (314 đạn quân dụng: 60 đạn khác); 1 lựu đạn; 19 vũ khí thô sơ các loại (dao, lê, mã tấu tự chế); 1 linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau: phạt tiền từ 10-20 triệu đồng và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Duy trì cách làm hay, hiệu quả

Thượng tá Đặng Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh cho biết thêm, công tác vận động, thu gom VK-VLN-CCHT đạt hiệu quả cao là do công an các địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến VK-VLN-CCHT; phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT cũng như những trường hợp cố tình vi phạm nhằm răn đe, góp phần kéo giảm, đẩy lùi tội phạm liên quan đến VK-VLN-CCHT.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT. Đồng thời, tập trung rà soát, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm về VK-VLN-CCHT để theo dõi, kịp thời phát hiện, có phương án đấu tranh hiệu quả.

"Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng có hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT. Phối hợp với các cơ quan quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những website, trang mạng có nội dung quảng cáo, hướng dẫn chế tạo, lắp đặt, mua bán vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ”, Thượng tá Đặng Trung Hiếu khẳng định.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ