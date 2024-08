Bị hỏi đểu, 3 thanh niên đánh người chấn thương sọ não

Bực tức trước câu hỏi gây sự, 3 thanh niên dùng gạch, gỗ lao vào tấn công khiến nạn nhân chấn thương sọ não.

Chiều 7/8, TAND tỉnh mở phiên xét xử, tuyên phạt Phạm Minh Vũ (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù, Đào Văn Khải (SN 1992, ngụ tỉnh Cà Mau) 9 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, ngụ tỉnh Trà Vinh) 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.

3 bị cáo bị tuyên phạt hơn 28 năm tù vì đánh người chấn thương sọ não.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 25/12/2023, tại quán karaoke Y. (huyện Côn Đảo), T. C. D. (SN 1987) là khách đến hát xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với nhân viên của quán về hóa đơn tính tiền. Lúc này Vũ, Khải và Hoàng cũng là khách từ trong quán ra về.

Thấy Vũ nhìn mình nên D. hỏi: “Mày nhìn gì, mày có bảo kê quán này không?”. Vũ trả lời mình chỉ là khách rồi cùng Khải, Hoàng đi ra trước quán để đón xe. Bực tức vì thái độ của D. nên Vũ rủ đồng bọn đánh D. và được đồng ý. Khải nhặt gạch cột vào trong áo khoác và Hoàng nhặt đoạn gỗ làm hung khí.

Khi D. từ trong quán đi ra thì Khải, Hoàng và Vũ lao đến đánh. Mặc dù có người can ngăn nhưng cả 3 vẫn vật D. ngã ra đường rồi đè lên người để đánh.

Vài phút sau, nhiều người dân đến can ngăn nên D. đứng dậy đi vào vỉa hè gọi điện thoại cho người thân. Vũ nghĩ D. gọi cho bạn bè đến đánh trả thù nên nhặt viên gạch đánh nhiều phát vào đầu, lưng của D.

Sau khi gây án, 3 đối tượng bỏ đi, D. được mọi người đưa đến Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo để cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện Bà Rịa để điều trị. Kết luận giám định pháp y. D. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 59%.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là có sự thống nhất cùng nhau chuẩn bị hung khí tấn công quyết liệt vào vùng trọng yếu trên cơ thể của nạn nhân. Việc nạn nhân thoát chết là do được nhiều người can ngăn và đưa đi cứu chữa kịp thời. Do đó đã cấu thành tội "Giết người" ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN