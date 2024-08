Đường dây thầu và chơi lô đề lãnh án

Chiều 7/8, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm 12 đối tượng về tội “Đánh bạc” và "Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Đôn (SN 1984), Hoàng Hữu Khoa (SN 1989), Phan Đình Long (SN 1961), Nguyễn Thị Hằng (SN 1988), Trần Thị Phương Hồng (SN 1985), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1976), Trần Thị Mai (SN 1979), Nguyễn Thị Nhi (SN 1974), Đặng Thực (SN 1945), Trương Nên (SN 1960), Phan Văn Giải (SN 1957), Lê Văn Lợi (SN 1984), Phạm Thị Diện (SN 1971) và Nguyễn Thiện (SN 1979, cùng ngụ huyện Châu Đức).

Các bị cáo trong đường dây thầu và chơi lô đề tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định nên Long, Đôn, Khoa và một đối tượng (khác chưa rõ lai lịch) tổ chức đánh bạc bằng cách kết nối với nhau tạo thành đường dây thầu lô đề, nhận số lô đề từ các đối tượng bán số đề cho con bạc rồi tổng hợp lại chuyển lên cho đại lý cấp trên để hưởng hoa hồng.

Cả 3 đã tổ chức cho Tâm, Giải, Hồng, Diện, Hằng, Mai, Nên, Thực, Nhi, Thiện, Lợi và một số con bạc khác tham gia đánh bạc dưới hình thức đặt cược lô đề được thua bằng tiền gồm: đặt cược số đầu, số đuôi, xỉu chủ, bao lô, đá... có tỷ lệ trúng thưởng gấp từ 70-600 lần số tiền đặt cược dựa theo kết quả xổ số của các tỉnh, thành phố.

Đến ngày 2/11/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện đường dây lô đề nên đã phối hợp với các lực lượng thuộc Công an huyện Châu Đức tiến hành bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có tên trên về tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc".

Qua xét xử, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đôn 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; 4 năm tù về tội "Đánh bạc". Cùng với việc phạm tội trong thời gian thử thách, Đôn phải chấp hành tổng cộng 9 năm tù giam của 2 bản án.

Phan Đình Long bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 1 năm tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt là 3 năm tù. Lê Văn Lợi bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc".

Bị cáo Hoàng Hữu Khoa bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 50 đến 90 triệu đồng về tội "Đánh bạc".

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN