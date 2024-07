Giả danh cán bộ để lừa đảo

Mạo nhận là cán bộ Phòng TN-MT huyện Châu Đức, Nguyễn Thanh Phương Huệ (SN 1987, ngụ huyện Châu Đức) nhận giải quyết hồ sơ đất đai rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người. Táo tợn hơn, trong lúc bị công an mời lên làm việc, Huệ còn chụp hình kho xe của công an để tiếp tục... lừa đảo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phương Huệ bị tuyên phạt tổng cộng 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Chiếm đoạt 645 triệu đồng

Huệ sinh ra đã không biết mặt cha, cuộc sống khó khăn khiến Huệ phải làm đủ việc để mưu sinh. Khi thị trường bất động sản sôi động, Huệ may mắn làm được thủ tục một số thửa đất giúp người khác nên có thêm chút thu nhập. Từ đó, Huệ mạnh dạn nhận làm hồ sơ đất đai.

Huệ biết ông C. (ngụ huyện Châu Đức) có thửa đất diện tích 2.667m² muốn làm thủ tục tách thành 4 thửa và chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang thổ cư. Ngày 4/3/2022, Huệ tìm gặp ông C. và nói mình chuyên làm dịch vụ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ với giá 230 triệu đồng.

Tin tưởng, ông C. đưa trước cho Huệ 140 triệu đồng. Để củng cố niềm tin cho nạn nhân, Huệ viết giấy nhận tiền và cam kết trong vòng 6 tháng nếu không thực hiện được sẽ đền tiền gấp đôi. Gần 1 tháng sau, Huệ yêu cầu ông C. đưa thêm 20 triệu đồng để đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất.

Đến ngày 11/5/2022, Huệ yêu cầu ông C. đến văn phòng công chứng X. tại huyện Châu Đức ký giấy ủy quyền cho Huệ để đi làm thủ tục đất đai. Tin tưởng, ông C. giao bản chính “sổ đỏ” và 70 triệu đồng cho Huệ. Quá hạn cam kết, ông C. gọi hỏi thì Huệ khất hẹn nhiều lần rồi thú nhận không làm được hồ sơ và trả lại “sổ đỏ” cùng 110 triệu đồng.

Đến tháng 11/2022, bị ông C. liên tục đòi tiền, Huệ thông qua facebook thuê một đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả 1 “sổ đỏ” với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Huệ giao sổ giả này cùng 3 “sổ đỏ” đứng tên người khác cho ông C. giữ. Qua kiểm tra, ông C. phát hiện “sổ đỏ” giả nên trình báo công an.

Tương tự, bà P. (SN 1990, ngụ TP.Hồ Chí Minh) có thửa đất khoảng 756m² tại xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) cần chuyển mục đích sử dụng 200m² đất và cấp đổi “sổ đỏ”. Thông qua giới thiệu của người quen, ngày 25/9/2022, bà P. liên hệ và được Huệ giới thiệu bản thân làm việc ở Phòng TN-MT huyện Châu Đức. Huệ đồng ý làm hồ sơ theo yêu cầu của bà P. với giá 185 triệu đồng, hứa trong vòng 4 tháng sẽ làm xong, nếu không sẽ đền tiền gấp đôi. Để củng cố niềm tin, Huệ làm hợp đồng dịch vụ cho bà P. có sự chứng kiến của 2 người khác. Sau đó, bà P. chuyển cho Huệ 125 triệu đồng phí dịch vụ và trả cho 2 người môi giới 20 triệu đồng tiền công.

Ngày 14/10/2022, Huệ yêu cầu bà P. đến Văn phòng công chứng D. (huyện Châu Đức) ký giấy ủy quyền và giao bản chính “sổ đỏ” cho Huệ quản lý. Đến ngày 29/11/2022, Huệ viện lý do quá trình làm hồ sơ bị thiếu tiền nên yêu cầu bà P. chuyển thêm 20 triệu đồng. Sau khi nhận 145 triệu đồng của nạn nhân, Huệ không liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ mà tiêu xài hết. Tháng 6/2023, bà P. tố cáo Huệ đến Công an huyện Châu Đức. Qua điều tra xác định, với các thủ đoạn gian dối nêu trên, Huệ lừa đảo 3 người, chiếm đoạt 645 triệu đồng.

Đang bị điều tra vẫn tiếp tục lừa đảo

Trong thời gian bị nạn nhân tố cáo và công an vào cuộc điều tra, Huệ vẫn cả gan lừa đảo. Theo đó, khoảng tháng 8/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức triệu tập Huệ lên làm việc liên quan đến các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tiền và sử dụng “sổ đỏ” giả nêu trên. Huệ lợi dụng lúc đi vệ sinh đã dùng điện thoại chụp ảnh kho xe của Công an huyện Châu Đức để lừa đảo.

Ngày 10/8/2023, Huệ gọi điện thoại cho anh G. (ngụ tỉnh Ninh Bình) thông tin việc mới mua được lô xe thanh lý từ Bộ Công an, ký hợp đồng mua bán tại Công an huyện Châu Đức, gồm: 1.000 xe mô tô trị giá 440 triệu đồng. Đồng thời, Huệ nhờ anh G. bán lô xe này. Huệ gửi hình ảnh chụp từ kho xe Công an huyện Châu Đức qua zalo cho anh G. xem.

Tưởng thật, anh G. nói với Huệ là anh G. và anh T. (ngụ tỉnh Thanh Hóa) sẽ góp tiền cùng Huệ để mua lô xe này bán lại kiếm lời. 4 ngày sau, anh G. và T. gặp Huệ tại một quán cà phê ở TT. Ngãi Giao. Tại đây, Huệ viết hợp đồng mua xe thanh lý nội dung: Huệ, anh G. và T. cùng mua xe thanh lý. Huệ bỏ ra 160 triệu đồng, anh G. và T. góp 140 triệu đồng/1 người, xe thanh lý sẽ chuyển về nhà của anh T. vào ngày 18/8/2023. Do anh G. đang khó khăn về tài chính, Huệ nhận chịu phần tiền của anh G..

Theo thỏa thuận, anh T. chuyển 100 triệu đồng cho Huệ. Đến ngày hẹn không thấy xe về, anh G. và T. liên lạc thì Huệ bịa đặt nhiều lý do như: xe đang bốc lên container; đang vận chuyển tại Long Thành... để trì hoãn việc giao xe. Sau đó, Huệ nhờ người đóng giả “người anh xã hội” gọi điện thoại cho anh T. nói “xe đang về, cứ yên tâm mọi thủ tục Huệ đang lo”. Đồng thời, Huệ yêu cầu anh T. chuyển thêm tiền để làm thủ tục đưa xe về và “người anh xã hội” gọi điện cho anh T. nói đã “lo đường cho xe về hết 60 triệu đồng”. Với thủ đoạn này, Huệ nhiều lần yêu cầu 2 nạn nhân đưa cho mình tổng cộng 302 triệu đồng. Ngày 14/9/2023, anh G. và T. tố cáo Huệ đến Công an huyện Châu Đức.

Tại phiên xét xử, Huệ thừa nhận hành vi phạm tội và xin các bị hại tha thứ. “Bị cáo còn 3 con nhỏ, mẹ già ốm đau, vì túng quẫn nên mới làm liều. Mong HĐXX khoan hồng”, Huệ bật khóc.

Sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, chiều 29/7, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Huệ 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN