Bắt đối tượng truy nã; Tìm phương tiện và người liên quan đến vụ TNGT

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 26/7, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Cao Thứ (SN 1986, tỉnh Bình Định) để Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) xử lý theo quy định về hành vi đánh bạc. Trước đó, Thứ gây án trên địa bàn huyện Long Thành rồi bỏ trốn, nên công an huyện này phải ra quyết định truy nã. Thứ bị Công an TX.Phú Mỹ bắt khi đang lẩn trốn tại phường Mỹ Xuân. (Lê Nguyễn)

Trộm 27 ghế nhựa

Ngày 26/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại quán lẩu bò L.K. (KP.6, phường Phước Nguyên). Trước đó, tại địa điểm trên, B.H.G. (SN 1992, TP.Bà Rịa) trộm 27 ghế nhựa, thì bị chủ quán phát hiện cùng người dân bắt giữ giao Công an phường Phước Nguyên xử lý. G. có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản mới chấp hành xong hình phạt. (Tặng Vũ)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại giao QL55 và đường Võ Thị Sáu, ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72K1-695… do anh N.T.C. (SN 1992, trú huyện Long Điền) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với ve mô tô BKS 72G1-162… do L.P.K.H. (SN 2009, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển. Hậu quả, anh C. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Điền điều tra làm rõ. (Nguyễn Văn)

Tìm phương tiện và người liên quan đến vụ TNGT

Hồi 9 giờ ngày 9/7, Công an TT.Ngãi Giao (Công an huyện Châu Đức) tiếp nhận tin báo của ông Lê Minh Đức Tài với nội dung: Vào lúc 13 giờ 19 phút ngày 8/7, bà Châu Thị Hạnh (mẹ ruột của ông Tài) điều khiển xe mô tô hiệu Honda, loại SH mode, màu đỏ BKS 72F1-619.73 lưu thông trên đường 30/4 tới giao lộ với đường Điện Biên Phủ (TT.Ngãi Giao) thì xảy ra va chạm với xe mô tô khác do người phụ nữ điều khiển (không xác định được họ tên và biển số).

Sau tai nạn, 2 xe mô tô trên không ở lại hiện trường. Hậu quả, bà Hạnh bị thương (đang chữa trị tại Bệnh viện Bà Rịa). Công an huyện Châu Đức yêu cầu người có liên quan đến để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hoặc nếu ai có thông tin liên quan đến xe mô tô (không rõ biển số), cũng như người điều khiển liên quan đến vụ tai nạn trên thì liên hệ Đội CSGT và Trật tự (07 Trần Phú, TT. Ngãi Giao, gặp ông Ngô Văn Vương, SĐT: 077.993.5219) để hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn theo đúng quy định.