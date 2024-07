Vi phạm an toàn hành lang lưới điện

Từ đầu năm đến nay, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp còn xảy ra, ảnh hưởng đến vận hành hệ thống lưới điện.

Các trụ điện cao thế 110KV trên công trình thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường Bình Giã (phường 10, TP.Vũng Tàu).

Những vụ tai nạn điện nghiêm trọng

Khoảng 9 giờ 16 phút ngày 15/5, tại trụ 6 – 7 đường dây 110kV, tuyến 172 An Ngãi (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa), ông L.V.B.T. mướn nhà của ông M.X.T. để kinh doanh và thuê ông N.V.T. sửa chữa mái nhà. Trong quá trình thi công, ông N.V.T. đưa cây sắt hộp dài 2,5m vi phạm khoảng cách an toàn đường dây 110kV (pha C) đang vận hành dẫn đến phóng điện khiến ông T. bị phỏng nặng.

Trước đó, ngày 21/2, tại số 907/3... Bùi Thiện Ngộ (Bình Giã cũ, phường 10, TP. Vũng Tàu) trong quá trình vệ sinh sàn nhà, bà T. đi chân trần, chạm vào cột kim loại đã bị rò điện hạ thế từ dây sau công tơ dẫn đến bị điện giật tử vong.

Theo Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu, 2 vụ việc trên xảy ra từ đầu năm đến nay, đều liên quan đến an toàn công trình lưới điện. Thời gian qua, để hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn điện, ngành điện đã, đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn lưới điện.

Cùng với đó, Điện lực tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, triển khai kịp thời những biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Trong đó, đặc biệt chú ý kiểm tra tại các vị trí xây dựng công trình đang thi công cũng như ở các vị trí nhà dân tự ý cơi nới, sửa chữa. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện bất cập, nhanh chóng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công và vận động các hộ dân thực hiện biện pháp an toàn điện.

Tăng cường tuyên truyền kết hợp kiểm tra

Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những bất cập dẫn đến các hành vi xâm phạm hành lang an toàn lưới điện là do thiếu sự phối hợp giữa các ngành, địa phương. Nhiều trường hợp khi lập quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng, đơn vị chức năng không khảo sát kỹ thực địa, không tính đến sự tồn tại trước đó của đường điện. Đến khi ngành điện phát hiện vi phạm thì nhiều công trình đã xây kiên cố với mức đầu tư lớn nên không dễ gì dỡ bỏ.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn điện nghiêm trọng. Ngoài việc nguy hiểm đến tính mạng, các sự cố chập, phóng điện do hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và việc khắc phục sự cố tốn nhiều thời gian, công sức.

Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu hiện đang quản lý 3.216 km đường dây trung thế, 3.229 km đường dây hạ thế, 8.444 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 3.645,8 MVA.

“Do đó, người dân cần nâng cao ý thức trong bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, tránh các hành vi xâm phạm”, ông Hải nói.

Trong thời gian tới, để công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tiếp tục được triển khai hiệu quả, Sở Công thương đã có công văn gửi Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo đó, Sở Công thương yêu cầu các nhà thầu thi công ở gần, bên dưới hành lang an toàn lưới điện cao áp cần phải thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị quân lý lưới điện cao áp về các biện pháp bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi nới, cải tạo, sử dụng nhà ở, công trình; Công ty Điện lực tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm phải yêu cầu tổ chức, cá nhân dừng ngay các hành vi vi phạm và báo cáo, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực để xử lý theo quy định.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH-MẠNH VŨ