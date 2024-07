Kiểm soát chặt xe đưa rước học sinh

Tránh bỏ quên trẻ trên xe Theo Điều 46, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm những điều kiện sau: Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật; Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Phải lắp thiết bị giám sát hành trình; Có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe... Người quản lý, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ em mầm non, học sinh tiểu học khi xuống xe; không được để trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời xe. Người lái xe có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.